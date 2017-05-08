علی‌اصغر نیک نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون از ۲۲ جان‌باخته معدن زمستان یورت برای ۲۱ نفر گواهی فوت صادرشده است.

وی افزود: هنوز هویت ۱۳ معدنچی دیگر از سوی پزشکی قانونی مشخص نشده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان گلستان ادامه داد: از همکاران تأمین اجتماعی خواستیم تا گواهی فوت ۲۱ جان‌باخته این حادثه را از پزشکی قانونی تحویل بگیرند و پس از دو روز مستمری آن‌ها را برقرار کردیم.

وی بابیان اینکه مستمری معدنچیان از روز اول پس از حادثه پرداخت می‌شود، اضافه کرد: همچنین خدمات درمانی برای حادثه دیدگان معدن زمستان یورت در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی رایگان بود.

برای غرامت ایام بیماری مراجعه‌کننده نداشتیم

نیک نیا تصریح کرد: همچنین به حادثه دیدگان این سانحه غرامت ایام بیماری پرداخت می‌کنیم اما تا این لحظه کسی مراجعه نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: به‌محض اینکه بحرانی بودن و تعطیلی معدن زمستان یورت آزادشهر از سوی صنایع و معادن و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شود، برقراری بیمه بیکاری کارگران بلامانع است و مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل تأمین اجتماعی گلستان از تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به آسیب دیدگان حادثه زمستان یورت در آزادشهر خبر داد و بیان کرد: برقراری مستمری کارگران و تشکیل کمیته آن دو ماه زمان نیاز دارد اما دوروزه احکام جان‌باختگان این حادثه را صادر کردیم.

به گفته نیک نیا به‌محض احراز هویت و صدور گواهی فوت برای ۱۳ جان‌باخته دیگر حادثه زمستان یورت، احکام مستمری آن‌ها نیز صادر می‌شود.