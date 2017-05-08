بیشترین بار درمانی بر دوش بیمارستان های شهرکرد است

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر نوریان ظهر دوشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه بیشترین بار درمانی استان چهارمحال و بختیاری بر دوش بیمارستان های شهرکرد است، اظهار داشت: مرکزیت شهرکرد به واسطه مرکز استان و وجود پزشکان نقش مهمی در افزایش ورود بیماران به این شهر دارد.

وی عنوان کرد: در این راستان نباید حمایت ها در راستای توسعه مراکز درمانی و بهداشتی در این شهرستان کاهش یابد.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید زمینه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در این استان مطلوب تر شود، تاکید کرد: مسئولان کشوری باید زمینه اختصاص اعتبارات برای توسعه خدمات درمانی و بهد اشتی را در این استان فراهم کنند.

وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری در حوزه سلامت نیازمند حمایت ویژه است.