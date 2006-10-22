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۳۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۶:۵۰

نگارخانه شمس ميزبان آثار بانوان هنرمند است

نمايشگاه آثار خوشنويسي قرآني و تذهيب گروهي از بانوان هنرمند به مناسبت ماه مبارك رمضان و عيد سعيد فطر تا پنجشنبه چهارم آبان‌ماه در نگارخانه شمس داير است.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين نمايشگاه شامل آثار 29 نفر از مدرسين، اعضاء و شاگردان مركز كتابت و تعليم ايران است كه به انضمام چهار تابلو نفيس از قطعات قرآني استاد اخوين از 27 مهرماه افتتاح شده و به مدت يك هفته ادامه دارد.

نگارخانه شمس در بلوار آفريقا، چهارراه جهان كودك، كوچه كمان، پلاك 4 واقع است و علاقمندان مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره 88774571 تماس بگيرند.
کد مطلب 397380

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