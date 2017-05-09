مهران بهنام فر با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه ای که از قبل و با نطارت دقیق بر رقابتهای کشورهای و مرحله نخست مسابقات ورود به اردو با کمک همکارانم تنظیم شده بود کار آماده سازی جوانان را آغاز کردیم و خدا را شکر با تلاش نفرات حاضر در اردو کارها به خوبی و با سرعت مناسب پیش می رود.

وی افزود: در مرحله نخست اردو کارهای بدنسازی را اولویت برنامه ها قرار دادیم و با کمک مسئولان شرکت پخش فرآوردهای نفتی که سالن بدنسازی بسیار مجهزی را به صورت اختصاصی در اختیار تیم قرار دادند و با برنامه های رضا عزیزی بدنساز تیم، روی افزایش توان جسمانی جوانان کار کردیم.

سرمربی تیم جوانان ادامه داد: در بخش فنی هم روی رفع نقاط ضعف تکنیکی و افزایش مهارت در اجرای تکنیک ها تمرکز داشتیم. خودم پا به پای آنها تمرین می کنم و حس خوبی از این کار دارم. معتقدم می توانم با این جوانان که آینده کاراته ایران را خواهند ساخت کارهای بزرگ انجام دهم.

بهنام فر در بخش دیگری از سخنان خود به انگیزه بالای حاضرین در اردو اشاره کرد و افزود: به همراه همکارانم در اردو تلاش می کنیم داشته های خود را به این جوانان منتقل کنیم و آنها نیز با شوق خاصی نهایت تلاش خود را برای اجرای برنامه های تکنیکی و تاکتیکی کادر فنی به کار می گیرند.

وی افزود: در وزن ۷۶- کیلوگرم هم اکنون علی بخشی، باربد صداقت و حسین کرمی در اردو هستند که طی یکی دو روز آینده با برگزاری دیدارهای انتخای به صورت دوره ای، یک نفر از جمع ما جدا خواهد شد و در مجموع با ۱۰ کاراته کار را تا هفته اول خردادماه دنبال می کنیم. علاقمند بودم که همه ۱۰ کاراته کا تا روزهای نزدیک به اعزام در اردو باشند ولی به دلیل محدویت های موجود باید با برگزاری دیدارهای انتخابی نفرات اصلی را در اوزان مختلف مشخص کنیم.

سرمربی تیم جوانان در پایان گفت: شرایط خوبی داریم و به امید خدا با کار و تلاش زیاد به هدف خود خواهیم رسید. باید از دوست خوبم سهیل آذریان، مدیر شرکت وزین پرشیا تشکر کنم که از یک برند معروف البسه کاراته کاهای حاضر در اردو نوجوانان و جوانان را تامین کرد و در این شرایط آینده سازان کاراته ایران می توانند با فراغ بال کارهای آماده سازی را دنبال می کنند.

تیم های کاراته جوانان و نوجوانان ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا، تیرماه سالجاری در قزاقستان آماده می شوند.