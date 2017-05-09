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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۰۴

در چهارمحال و بختیاری؛

۶ میلیارد ریال توسط شهرداری ها به کتابخانه های عمومی پرداخت شد

۶ میلیارد ریال توسط شهرداری ها به کتابخانه های عمومی پرداخت شد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط شهرداری ها به کتابخانه های عمومی این استان پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه دوشنبه در نشست کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه  شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط شهرداری ها به کتابخانه های عمومی این استان پرداخت شد، اظهار داشت: شهرداری باید بدهی کامل خود را به کتابخانه های عمومی پرداخت کنند.

وی عنوان کرد: نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری از درآمد شهرداری های استان ۱۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیوم ریال است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۴۰ شهرداری در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند که باید بدهی های خود در این زمینه به کتابخانه های عمومی استان پرداخت کنند.

وی تاکید کرد:شهرداری ها با پرداخت بدهی های خود نقش مهمی در توسعه کتابخانه های عمومی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در این استان دارند.

کد مطلب 3973949

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