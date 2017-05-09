انتقال خون استان زنجان در تهیه تجهیزات توسعه خوبی داشته است

سیامک اسدی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تجهیزات بسیار خوبی در مرکز انتقال خون زنجان وجود دارد، افزود: طی چهار سال گذشته تجهیزات خوبی در انتقال خون استان زنجان مستقر شده است.
وی اظهار کرد: این مرکز از دقیق ترین تجهیزات استفاده می کند و در این زمینه دولت کمک خوبی کرده است و از بروز ترین تجهیزات استفاده می کند.
مدیرکل انتقال خون استان زنجان گفت: در اهدای واحد خون، آزمایشگاه واحد تولید فرآورده های خونی و کنترل کیفی و توزیع از تجهیزات بروز استفاده می کنیم.
اسدی تاکید کرد: خوشبختانه این مرکز تبلیغاتی نداشته ولی توجه به زیر ساخت بوده و منابع خوبی را جذب کرده است.
وی گفت: خوشبختانه در طرح تحول نظام سلامت بروز رسانی تجهیزات و نوسازی به خوبی در مرکز انتقال خون استان زنجان عملیاتی شد و باید برای آینده هم این امکانات کیفی تراز این شود.
مدیر کل انتقال خون استان زنجان به بالا بودن هزینههای خرید و به بارگیری تجهیزات موردنیاز در انتقال خون اشاره کرد و افزود: تحقق این مهم نیازمند تخصیص اعتبار است و پایگاه انتقال خون زنجان در این بحث موفق بوده است.
اسدی به تجهیزات این مرکزاشاره کرد و گفت: انتقال خون استان زنجان در تهیه تجهیزات توسعه خوبی داشته و نسبت به سالهای گذشته تغییرات بسیار قابلتوجهی داشته است و این مرکز بر آمادهسازی تجهیزات تأکید جدی دارد چراکه توجه به این مهم باعث ارتقای ارائه خدمات میشود و ضریب نفوذ کیفی خدمات را تقویت میکند.
وی به کیفی سازی فعالیتهای انتقال خون زنجان اشاره کرد و افزود: با بازرسیهایی که از این اداره انجامشده ارزیابی از این اداره مثبت بوده و تجهیزاتی که این پایگاه دارد بسیار با کیفیت، مدرن و پیشرفته است.
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