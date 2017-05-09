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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۲۷

مدیرکل انتقال خون استان زنجان:

انتقال خون استان زنجان در تهیه تجهیزات توسعه خوبی داشته است

انتقال خون استان زنجان در تهیه تجهیزات توسعه خوبی داشته است

زنجان-مدیرکل انتقال خون استان زنجان گفت:انتقال خون استان زنجان در تهیه تجهیزات توسعه خوبی داشته و نسبت به سال‌های گذشته تغییرات بسیار قابل‌توجهی داشته است.

سیامک اسدی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تجهیزات بسیار خوبی در مرکز انتقال خون زنجان وجود دارد، افزود: طی چهار سال گذشته تجهیزات خوبی در انتقال خون استان زنجان مستقر شده است. 

وی اظهار کرد: این مرکز از دقیق ترین تجهیزات استفاده می کند و در این زمینه دولت کمک خوبی کرده است و از بروز ترین تجهیزات استفاده می کند. 

مدیرکل انتقال خون استان زنجان گفت: در اهدای واحد خون، آزمایشگاه واحد تولید فرآورده های خونی و کنترل کیفی و توزیع از تجهیزات بروز استفاده می کنیم. 

اسدی تاکید کرد: خوشبختانه این مرکز تبلیغاتی نداشته ولی توجه به زیر ساخت بوده و منابع خوبی را جذب کرده است. 

وی گفت: خوشبختانه در طرح تحول نظام سلامت بروز رسانی تجهیزات و نوسازی به خوبی در مرکز انتقال خون استان زنجان عملیاتی شد و باید برای آینده هم این امکانات کیفی تراز این شود. 

مدیر کل انتقال خون استان زنجان به بالا بودن هزینه‌های خرید و به بارگیری تجهیزات موردنیاز در انتقال خون اشاره کرد و افزود: تحقق این مهم نیازمند تخصیص اعتبار است و پایگاه انتقال خون زنجان در این بحث موفق بوده است. 

اسدی به تجهیزات این مرکزاشاره کرد و گفت: انتقال خون استان زنجان در تهیه تجهیزات توسعه خوبی داشته و نسبت به سال‌های گذشته تغییرات بسیار قابل‌توجهی داشته است و این مرکز بر آماده‌سازی تجهیزات تأکید جدی دارد چراکه توجه به این مهم باعث ارتقای ارائه خدمات می‌شود و ضریب نفوذ کیفی خدمات را تقویت می‌کند.  

وی به کیفی سازی فعالیت‌های انتقال خون زنجان اشاره کرد و افزود: با بازرسی‌هایی که از این اداره انجام‌شده ارزیابی از این اداره مثبت بوده و  تجهیزاتی که این پایگاه دارد بسیار با کیفیت، مدرن و پیشرفته است.  

کد مطلب 3973956

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