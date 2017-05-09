۴۱۷۰ بازرس بر روند انتخابات در مازندران نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد صبح سه شنبه در حاشیه نشست هیئت بازرسی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان مازندران از برگزاری کلاسهای آموزشی، توجیهی در قالب کارگاه آموزشی ویژه بازرسین و سربازرسین شعبات اخذ رأی در استان مازندران خبر داد و گفت: چهار هزار و ۱۷۹ بازرس و سربازرس در روند انتخابات مشارکت دارند.

وی با اشاره به این‌که در راستای برنامه زمان‌بندی مدون و ابلاغی از سوی هیئت بازرسی انتخابات کشور که جهت توانمندسازی و آشنایی با شرح وظائف بازرسان به استان‌ها واگذارشده است، استان مازندران با بهره‌گیری مجموعاً با چهار هزار و ۱۷۹ نفر بازرس و سربازرس در این راه گام بر خواهد داشت، افزود: از این تعداد سه هزار و ۸۹۶ نفر بازرس و ۲۸۳ نفر سربازرس شعبات اخذ رأی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت در مازندران هستند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان خاطرنشان نمود: در ادامه روند وظائف محوله، اقدام به برگزاری منطقه‌ای کلاسهای آموزشی در سطح شهرستان‌ها کرده ایم که با حضور اعضای هیئت بازرسی استان و اعضای دبیرخانه استان اجرایی خواهد شد.

وفائی نژاد از اقدامات انجام‌شده در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه جامع هیئت بازرسی انتخابات از سوی هیئت‌های شهرستانی خبر داد و روند اجرایی آن را هماهنگ با برنامه روزشمار و زمان‌بندی هیئت مرکزی بازرسی عنوان نمود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به‌ضرورت توجه ویژه به تعامل کلیه بخش‌های دخیل در انتخابات، شاهد برگزاری انتخابات سالم با مشارکت حداکثری مردم عزیز و همیشه درصحنه باشیم.