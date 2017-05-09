سند ۲۰۳۰ خطر و تهدید بالقوه برای آموزش کشور است

سید جواد ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از امضای سند ۲۰۳۰ یونسکو از جانب مسئولان اجرایی کشور و تصویب و اجرای بی سر و صدای آن، این سند را مصداق بارز تهاجم فرهنگی و مغایر با فرهنگ ایرانی و ارزش های اسلامی دانست.

وی با انتقاد از رویکرد مسئولان اجرایی کشور درخصوص مسائل آموزشی و عدم حساسیت آنها در قبال کیفیت تعلیم و تربیت جوانان افزود: در دستور کار قرار گرفتن برنامه های وارداتی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو در برنامه های آموزشی، خطر و تهدید بالقوه برای پرورش نیروهای انسانی که آینده کشور را به دست خواهند گرفت بشمار می رود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: بخش هایی از این سند در تعارض آشکار با فرهنگ ایرانی اسلامی و در راستای پروژه بلند مدت نفوذ و تهاجم فرهنگی است.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه برخی از قسمت های این سند دارای مغایرت با نوع و کیفیت زندگی و فرهنگ ایرانی اسلامی دارد، اظهار داشت: اجرایی شدن این سند موجب بروز مشکلات آموزشی و فرهنگی برای نسل آینده و ایجاد تعارض در جامعه و به وجود آمدن تهدیداتی در آینده کشور خواهد شد.

وی تاکید کرد: سازمان های بین المللی، تحت سیطره و نفوذ قدرت های استکباری هستند، بنابراین برنامه های آنها نیز در راستای منافع بلند مدت آن قدرتها است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: راهبرد کلان این سازمان ها همسان سازی فرهنگی و ترویج فرهنگ غربی و نیز حذف دیگر فرهنگ ها از طریق طرح و پیاده سازی مسائلی مانند شهروند جهانی است.

ساداتی نژاد با بیان اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گذشته نیز بر بی اعتبار بودن این سند بدون بررسی دقیق و طی کردن مراحل قانونی تاکید کرده بود، گفت: ورود مقام معظم رهبری به این مساله نشانه حساسیت و دقت نظر ایشان در خصوص مسائل آموزشی کشور است و از قاطعیت ایشان در این خصوص قدردانی می کنیم.