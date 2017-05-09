سیستم عامل اسرارآمیز گوگل گامی به جلو برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، سیستم عامل تازه گوگل به گونه ای طراحی شده که برنامه ها و ابزار مختلف آن در محیطی مشابه با کارت های ویزیت به نمایش در می آیند و به نظر می رسد هدف از این کار امکان دسترسی به برنامه های گوناگون در آن واحد است، قابلیتی که در سیستم عامل اندروید در دسترس نیست.

رابط کاربری یاد شده که Armadillo نام دارد از قابلیت های فراوانی برای مدیریت برنامه های گوناگون برخوردار است و کاربران می توانند کارت های مختلف را در صفحه نمایشگر گوشی یا تبلت جابجا کرده و به راحتی به داده های مختلف دسترسی یابند.

اولین بار در ماه آگوست گذشته اخباری در مورد ابداع سیستم عامل Fuchsia توسط گوگل منتشر شد. سیستم عامل یاد شده برای استفاده در گوشی های هوشمند و رایانه های شخصی مدرن طراحی شده و هسته اصلی آن به نام مگنتا توسط خود گوگل ابداع شده است. این در حالی است که هسته اصلی سیستم عامل اندروید مبتنی بر سیستم عامل متن باز لینوکس است که در سال ۱۹۹۱ عرضه شده بود.

گوگل پیش از این با عرضه سیستم عامل های اندروید و کروم بخش عمده ای از بازار گوشی های هوشمند و نوت بوک ها را به خود اختصاص داده بود و حالا قصد دارد با سیستم عامل جدید برای حضور در بازار نوظهور محصولات الکترونیک هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا و رایانه های خودآموز آماده شود.

گفته می شود استفاده از این سیستم عامل مصرف باتری را به میزان قابل توجهی کاهش داده، کارآیی گوشی و تبلت ها و ... و سرعت واکنش آنها را بهتر می کند و امنیت بیشتری را برای کاربران به ارمغان می آورد.