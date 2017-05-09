حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ایمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خواسته بنده از استاندار این بود که برای یکی از مدیران مناطق شهرداری فردیس حکمی صادر شود تا پیش از انتخابات شهرداری مستقل فردیس مستقر شود.

امام جمعه فردیس در ادامه تاکید کرد: استاندار پیرو این مهم دستور برگزاری نشستی با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی کرج و معاونت عمرانی استانداری همچنین سرپرست فرمانداری فردیس را داده است.

حجت الاسلام ایمانی اضافه کرد: مقرر شده است برای تعیین حقوق شهروندان و سهم فردیس از سازمان های تابعه شهرداری کرج و جلوگیری از فروش زمین های متعلق به مردم فردیس و ممانعت از انتقال کارمندان مجرب شهرداری و برجای گذاردن افراد متخلف توسط این کمیته کارهای کارشناسی انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر ایمانی جمعه یکم اردیبهشت ماه در خطبه‌های نماز جمعه فردیس، بابیان اینکه تا پیش از انتخابات باید شهرداری مستقل فردیس استقرار یابد، اظهار کرد: وظایف شوراها در مردادماه به آن‌ها محول می‌شود به همین منظور این شهرستان به یک فرد مقتدر برای عقد قراردادهای عمرانی در شش‌ماهه اول سال احتیاج دارد.

وی همچنین گفت: باید از روانه شدن ۵۰ درصد از درآمدهای شهری فردیس به کرج جلوگیری شود.

امام جمعه فردیس گفت: از سوی استاندار فردی برای مسئولیت شهرداری مستقل انتخاب نشود، اقدامات شهرستان در شش‌ماهه دوم پوچ خواهد بود چراکه پیمانکاران اشتیاقی به عقد قرارداد در شش‌ماهه دوم سال ندارند.