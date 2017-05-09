کاندیداهای انتخابات شورا در تبلیغات از مراکز معتبر استفاده کنند

محمد رضا رهبر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تبلیغات انتخاباتی نمونه ای از نمایش اهداف یک نامزد انتخاباتی را نشان می دهد تا مردم بتوانند به این وسیله وی را بهتر بشناسند.

رهبر بیان داشت: شیوه و نحوه تبلیغات می تواند در افزایش حضور مردم در پای صندوق های رای اثر بسزایی داشته باشد و بی شک عرضه پوسترها، هدایای تبلیغاتی، تابلوهای تبلیغاتی و غیره با محتوای صحیح می تواند در جلب آرای مردم موثر واقع شود.

رئیس اتحادیه محصولات فرهنگی استان همدان بابیان اینکه هدف نامزدها از تبلیغات، تاثیرگذاری بر تصمیم رای دهندگان است و نامزدی می تواند در این عرصه موفق عمل کند که بتواند با بهره گیری از بهترین ابزارهای تبلیغاتی توجه مردم را به خود جلب کند، اظهار داشت: با توجه به اینکه آگاهی و سواد سیاسی مردم جامعه با گسترش رسانه های ارتباط جمعی رشد قابل توجهی داشته است، چنانچه تبلیغات با کیفیت و شکل مناسبی انجام نگیرد به یک ضد تبلیغ تبدیل خواهد شد که پیامد آن نتیجه ای خلاف انتظار است.

رهبر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۵ کانون تبلیغاتی در استان همدان دارای مجوزند، گفت: با توجه به اهمیت موضوع تبلیغات و نقش کانون های تبلیغاتی در این تاثیرگذاری توصیه می شود نامزدهای انتخاباتی در مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی از مراکز معتبر و دارای پروانه فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهره گیرند.