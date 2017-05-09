تعرفه واردات خودرو در سال۹۶ تغییر نمی کند

مسعود کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تعرفه واردات خودرو در سال جاری با همان نرخ سال گذشته خواهد بود، تاکید کرد: اینکه برخی شائبه ها حاکی از موافقت دولت در کاهش تعرفه واردات خودرو است، تاکید کرد: اگر تعرفه سالانه کم شود، پس واردات ارزان می شود، لذا برخی معتقد هستند که تعرفه های ۴۵ درصد و یا ۵۵ درصدی زیاد هستند این را باید کم کرد تا خودروساز بتواند با مدل های خارجی رقابت کند، لذا باید گفت با توجه به اینکه نرخ ارز ثابت است، تعرفه کنونی زیاد بالا نیست.

وی با طرح این سوال که ما در سال تولید و اشتغال هستیم چرا باید تعرفه واردات خودرو کاهش یابد؟ گفت: این استدلال صحیح نیست که باید تعرفه خودرو را کاهش داد اما به هر حال ما باید از تولید ملی حمایت کنیم.

رئیس کل گمرک ایران همچنین درباره کشف قاچاق، ضمن بیان اینکه افزود: برخی کشفیات جرایم سازمان یافته است و برخی دیگر را افراد عادی بر روی تخلفاتی انجام می دهند، آنهایی که سازمان یافته هستند، توسط تعزیرات به وزارتخانه، دستگاه قضا، ناجا و ... ابلاغ می شوند که ارقام بزرگی نیز هستند.

کرباسیان تاکید کرد: خوشبختانه نظارت بر پولشویی و سیستم بانکی به این مقوله ورود پیدا کرده اند و قطعا با آن دسته افرادی که به صورت سازمان یافته این تخلفات گمرکی را انجام می دهند برخورد می شود.

وی افزود: همچنان که مسئولان نیز اشاره داشته اند، ما نباید به دنبال کارهای خرد باشیم و موضوع قاچاق را انحراف دهیم لذا باید دنبال سازمان یافته ها بود، ما امسال نشان داده ایم که شاید تعداد پرونده ها افزایش نیافته باشد، اما رقم ریالی و میزان کشفیات در گمرک ارزش ریالی بسیار بالایی داشته و این نشان می دهد که با جرایم سازمان یافته برخورد می شود.

رئیس گمرک ایران اسلامی همچنین درباره تاسیس دفتر گمرک شاهرود نیز گفت: در صورتی که زیرساخت های لازم در استان سمنان فراهم شود می توان این مرکز را به اداره ارتقا داد.