دروغ سامسونگ برملا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از BGR، به نظر می رسید شرکت سامسونگ تصمیم دارد کیفیت موبایل های Galaxy۸ را دوبرابر کند زیرا این نخستین تلفن هوشمند پرچمداری است که پس از فاجعه Galaxy Note۷ به بازار می آید.

تاکنون نیز به جز برخی مشکلات معمول مانند سایه قرمز رنگ صفحه نمایش، مشکل در دسترسی به وای فای و خاموش و روشن شدن های ناگهانی، این موبایل مشکل بزرگی نداشته است.

اما اکنون گزارشی جدید نشان می دهد احتمالا سامسونگ درباره حافظه ذخیره سازی داخلی دستگاه دروغ گفته است.

گلکسی S۸ شامل یک حافظه ذخیره داخلی UFS۲.۱ است که درحقیقت سریعترین حافظه ذخیره فلش سامسونگ برای دستگاه های موبایل به حساب می آید.

اما وب سایت فناوری SamMobile متوجه شده این شرکت بدون سر و صدا توضیحات مربوط به حافظه ذخیره گفته شده را از صفحه معرفی جزییات گلکسی S۸ حذف کرده است.

در اصل صفحه گلکسی S۸ در وب سایت سامسونگ نوشته شده که این تلفن همراه مجهز به حافظه ذخیره سازی UFS۲.۱ است. البته در بخشی دیگر نوشته ای با فونت کوچک به کاربران اعلام می کند ویژگی حافظه ذخیره برحسب کشور و اپراتور موبایل متفاوت است.

از آن زمان تاکنون شرکت مذکور نوشته های مربوط به UFS۲.۱ را به طور کامل حذف کرده است.

پست های اینترتی خریداران گلکسی S۸ در وب سایت xda-developers نشان می دهد نسخه جدید تلفن سامسونگ دارای پردازشگر ۸۳۵ است که از حافظه ذخیره قدیمی تر UFS۲.۰ بهره می برد. این مدل جدید تلفن هوشمند سامسونگ در آمریکا عرضه شده است.

به نوشته SamMobile حافظه ذخیره UFS۲.۱ عملکردی سریعتر از نسخه قبلی UFS۲.۰ دارد. البته این سرعت قابل محسوس نیست.

البته سامسونگ تنها شرکتی نیست که در باره مشخصات تلفن پرچمدار خود دروغ گفته است. چند هفته قبل شرکت هووای نیز به دلیل مشابهی مورد انتقاد قرار گرفت. در نهایت مدیر ارشد اجرایی شرکت توضیح داد به دلیل کمبود قطعات در هواوی P۱۰ از eMMC فلش و حافظه ذخیره UFS با سرعت کمتر استفاده کرده است.