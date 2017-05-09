لزوم توسعه کارآفرینی خرد/بررسی موانع رونق تولید در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کیانی پور پیش از ظهر سه شنبه در بیست و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: در کنار حمایت ها از سرمایه گذاری های کلان حمایت از سرمایه گذاری های خرد در استان لازم است.

کیانی پور تصریح کرد: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و نگاه دولت یازدهم برای رونق اقتصادی و قانون بهبود فضای کسب و کار بررسی موانع رونق واحد های تولیدی کوچک و متوسط در دستور کاری این جلسه قرار گرفته است.

کیانی پور بیان داشت: شرایط کشور از رکود و تورم خطرناک به سمت عادی شدن حرکت کرده است.

وی افزود: کاهش نرخ ارز، کاهش تورم و پرداخت بخشی از بدهی های دولت به بخش خصوصی در قالب اسناد خزانه و ... انجام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: پرداخت و تزریق تسهیلات رونق بازتاب و خروجی گسترده و وسیع نداشته است و باید آسیب شناسی شود که چگونه میتوان در سال پیش رو از منابع به درستی استفاده کرد و رویکرد ما برای ارائه تسهیلات به چه بخشی از تولید است.

کیانی پور تاکید کرد: توجه به ظرفیت شرکت های دانش بنیان، توسعه کارآفرینی خرد در کنار سرمایه گذاری کلان و کمک به واحد های تولیدی به عنوان یارانه های مصوب شده که باید پیگیری ها برای اختصاص این یارانه ها انجام شود لازم است.

کیانی پور از فعال شدن سازمان سرمایه گذاری خبر داد و اظهار کرد: امید است برای رونق سرمایه گذاری از این ظرفیت استفاده شود.