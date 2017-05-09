۳۰پروژه بزرگ تولیدی در استان سمنان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا طاهری در نشست صبح سه شنبه اقتصاد مقاومتی استان سمنان با حضور وزیر اقتصاد به میزبانی فرمانداری ویژه شاهرود، ضمن اشاره به دستاوردهای حوزه اعتبارات و سرمایه طی یک‌سال اخیر در استان، بیان داشت: پروژه بزرگ صنعتی، معدنی، کشاورزی و اجرایی در دستور کار قرار گرفته و تا کنون مشکلات ۱۸ واحد تولیدی رفع و تسهیلات دریافت کرده اند.

وی افزود: با اجرای کامل طرح های حمایتی از این ۳۰ مرکز بیش از شش هزار نفر شغل در سطح استان سمنان ایجاد خواهد شد که می تواند کمک بزرگی به اشتغال زایی استان باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان سمنان گفت: یکی دیگر از طرح های بزرگ استان در مقوله تولید، ایجاد ۹ هزار هکتار آبیاری تحت فشار بود که مجموع این طرح ها ما را به هدف‌گذاری ۲۰ هزار هکتاری استان در مقوله آبیاری تحت فشار نزدیک ساخت.

طاهری افزود: در سه سال اخیر به اندازه تمام عمر انقلاب اسلامی در استان سمنان، آبیاری تحت فشار انجام شده است.

وی بیان داشت: در بحث آب به‌عنوان چالش اصلی استان سمنان در نظر است تا برای میان مدت اقدامات اصلاحی و بهبودی برای جلوگیری از هدر رفت آب و ساماندهی فاضلاب انجام شود و در بحث بلند مدت نیز طرح انتقال آب از دریای خزر در حال اقدام است.