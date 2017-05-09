همایش پیشرفت تحصیلی در کرمانشاه برگزار شد/تقدیر از ۱۸۰ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیشرفت تحصیلی مدارس غیر دولتی صبح امروز سه شنبه در سالن شهید بهشتی کرمانشاه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، رئیس اداره مشارکت های مردمی آموزش وپرورش، جمع کثیری از دانش آموزان و اولیاء آنها برگزار شد.

سید مجتبی موسوی، رئیس اداره مشارکت های مردمی آموزش و پرورش کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: در استان کرمانشاه مدیران پیشکسوت و موسسانی وجود دارند که افتخار ما و یار ومدد کار تعلیم تربیت هستند.

وی با گرامی داشت یاد وخاطره معلمان بزرگ تاریخ چون استاد مرتضی مطهری، دکتر علی شریعتی و...گفت: امیدوارم ما بتوانیم پای جای پای این عزیزان بگذاریم.

رئیس اداره مشارکت های مردمی آموزش و پرورش کرمانشاه با اشاره به سخنان دکتر شریعتی گفت: اگر کسی معلم خوبی باشد باید تمام هم و غم خود را روی معلمیش بگذارد و خیانت است اگر بخواهد به کار خوب دیگری بپردازد.

وی افزود: معلمی شغل انبیاست و یک معمار خوب می داند در ساختن بنایش باید دقت داشته باشد چرا که شاید این بنا ۱۰۰سال و حتی بیشتر باقی بماند، اما اگر معلم کلاسش را با عشق وصداقت اداره کند صدها سال اثرات ثمر بخشش در جامعه خود نمایی می کند.

موسوی به حضو ر۲.۷۸ درصدی دانش آموزان در آزمون پیشرفت تحصیلی که برای اولین بار برگزار شده اشاره کرد و گفت: این برای استان ما کم توفیقی نیست.

وی با بیان اینکه ظرفیت مدارس غیر دولتی باید بیشتر از اینها باشد، افزود: امیدوارم به زودی شاهد اجتماعات بیشتری در ارتقاء دانش در استان باشیم.

رئیس اداره مشارکت های مردمی آموزش و پرورش کرمانشاه تصریح کرد: این آزمون در سطح پایه ششم، پایه نهم و سوم متوسطه دوم برگزار شد و ما در ۱۸ مدرسه این آزمون را برگزار کرده ایم.

وی ادامه داد: ۲۰۰ نفر از عوامل آموزش و پرورش در این آزمون شرکت داشتند و به ۲۵ مدرسه استان نیز تندیس برتر اهدا می شود.

لازم به ذکر است، در پایان مراسم از ۱۸۰ نفر از برترینها شامل ۱۳دانش آموز برتر، ۳۲ معلم برتر، ۲۷ نفر ازمدارس برتر در رشته های مختلف در سطح استان و ۶ نفر از کارکنان سه ناحیه آموزش و پرورش تقدیر شد.