۱۴ اثر صنایع دستی استان ایلام نشان ملی دریافت کردند

عبدالمالک شنبه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشت هزار نفر در ۳۳ رشته صنایع دستی این استان به صورت رسمی و ثبت شده فعالیت می‌کنند و بیش از نیمی از آنها در بخش گلیم نقش برجسته فعال هستند.

وی بیان داشت: تاکنون ۱۴ اثر صنایع دستی استان نشان ملی دریافت کرده‌اند و پنج اثر نیز استاندارد سازی شده‌اند.

شنبه زاده با اشاره به اینکه وضع بازرگانی صنایع‌دستی استان ایلام را متوسط است، گفت: برای رونق بخشیدن به بازار گلیم نقش برجسته و توسعه آن، در حال بومی سازی طراحی‌ها هستیم.

وی تصریح کرد: دو کارگاه رنگرزی و پرداخت هم در این زمینه فعال شده است، همچنین کار بسته‌بندی مناسب به منظور جلب مشتریان نیز انجام شده است.

شنبه زاده اظهار داشت: بافندگان گلیم نقش برجسته دیگر برای تهیه مواد اولیه خود ناچار نیستند به استان‌های دیگر سفر کنند.