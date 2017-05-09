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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام:

۱۴ اثر صنایع دستی استان ایلام نشان ملی دریافت کردند

۱۴ اثر صنایع دستی استان ایلام نشان ملی دریافت کردند

ایلام-مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام گفت: ۱۴ اثر صنایع دستی استان ایلام نشان ملی دریافت کرده اند.

عبدالمالک شنبه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشت هزار نفر در ۳۳ رشته صنایع دستی این استان به صورت رسمی و ثبت شده فعالیت می‌کنند و بیش از نیمی از آنها در بخش گلیم نقش برجسته فعال هستند.

وی بیان داشت: تاکنون ۱۴ اثر صنایع دستی استان نشان ملی دریافت کرده‌اند و پنج اثر نیز استاندارد سازی شده‌اند.

شنبه زاده با اشاره به اینکه وضع بازرگانی صنایع‌دستی استان ایلام را متوسط است، گفت: برای رونق بخشیدن به بازار گلیم نقش برجسته و توسعه آن، در حال بومی سازی طراحی‌ها هستیم.

وی تصریح کرد: دو کارگاه رنگرزی و پرداخت هم در این زمینه فعال شده است، همچنین کار بسته‌بندی مناسب به منظور جلب مشتریان نیز انجام شده است.

شنبه زاده اظهار داشت: بافندگان گلیم نقش برجسته دیگر برای تهیه مواد اولیه خود ناچار نیستند به استان‌های دیگر سفر کنند.

کد مطلب 3974112

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