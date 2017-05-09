ثبت ۷۰۷۷ مورد اشتغال زایی توسط ۱۰ دستگاه در سامانه رصد

به گزارش خبرنگار مهر، صابر مظاهری پیش از ظهر سه شنبه در بیست و هفتمین جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: باید ۲۸ دستگاه اجرایی اطلاعات لازم این حوزه را در سامانه رصد ثبت می کردند.

مظاهری تاکید کرد: تعداد زیادی از این دستگاه ها این اقدامات را انجام نداده اند.

مظاهری با بیان اینکه توجه بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط لازم است تصریح کرد: بخش خرد و اشتغال زایی این بخش کمک کاری برای دولت است.

وی افزود: در حوزه صنایع خرد به راحتی اشتغال ایجاد می شود ولی در حوزه صنایع سنگین این فعالیت ها زمان بر است و باید در کنار صنایع بزرگ که نیاز استان است به صنایع کوچک هم توجه شود.