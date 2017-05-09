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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

ثبت ۷۰۷۷ مورد اشتغال زایی توسط ۱۰ دستگاه در سامانه رصد

ثبت ۷۰۷۷ مورد اشتغال زایی توسط ۱۰ دستگاه در سامانه رصد

یاسوج- مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷۰۷۷ مورد اشتغال زایی توسط ۱۰ دستگاه در سامانه رصد ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر مظاهری پیش از ظهر سه شنبه در بیست و هفتمین جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: باید ۲۸ دستگاه اجرایی  اطلاعات لازم این حوزه  را در سامانه رصد ثبت می کردند.

مظاهری تاکید کرد: تعداد زیادی از این دستگاه ها این اقدامات را انجام نداده اند.

مظاهری با بیان اینکه توجه بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط لازم است تصریح کرد: بخش خرد و اشتغال زایی این بخش کمک کاری برای دولت است.

وی افزود: در حوزه صنایع خرد به راحتی اشتغال ایجاد می شود ولی در حوزه صنایع سنگین این فعالیت ها زمان بر است و باید در کنار صنایع بزرگ که نیاز استان است به صنایع کوچک هم توجه شود.

کد مطلب 3974129

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