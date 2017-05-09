ارجاع ۲۳۶پرونده انتخاباتی به دادسرا/ طرح۲۷ شکایت ازسوی وزارت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که مصادیق مهم تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی و رقابت‌های میدانی چیست؟ اظهار کرد: موارد تخلفات انتخاباتی را قانونگذار در ماده ۳۳ قانون انتخابات احصا کرده که برخی از آن‌ها مهم و برخی از آن‌ها نیز اهمیت چندانی ندارد، ولی به هرحال تخلفاتی است که از نظر قانونی قابل تعقیب است و بعضی از آن‌ها هم در قوانین دیگر جرم محسوب می‌شود که قابل تعقیب کیفری است.

رئیس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در پاسخ به این سئوال که تاکنون چه مواردی به دادستانی ارجاع و چه پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شده است، گفت: تا یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در سراسر کشور حدود ۲۳۶ فقره پرونده شکایت به دادسرا ارجاع شده که از این ۲۳۶ فقره، ۲۷ فقره مورد از طریق وزارت کشور و مابقی از طریق ستادهای کاندیداهای انتخاباتی بوده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دادستانی راساً و بدون شکایت به موضوعی ورود می‌کند یا خیر؟، خاطرنشان کرد: معمولاً بعضی از مواردی که قابل تعقیب است مستلزم تقدیم شکایت از طرف کسانی است که مورد اهانت قرار می‌گیرند و اگر شکایت نکنند دادسرا رسیدگی نمی‌کند؛ چراکه حق شخصی افراد است و باید خودشان تعقیب و شکایت نمایند و پس از آن دادسرا پیگیری می‌کند.

منتظری ادامه داد: یکسری موارد هم هست که تخلفات انتخاباتی به شمار می‌رود و مستلزم رسیدگی است. در این دسته از تخلفات مقامات اجرایی یا قضایی چنانچه پی ببرند موضوع را تعقیب کرده و به دادسرا ارجاع می‌دهند و دادسرا نیز مکلف به رسیدگی است.

حجت الاسلام منتظری در پاسخ به این سئوال که کسانیکه حق شکایت از روند تبلیغات نامزدهای انتخابات از آن‌ها محفوظ است چگونه باید مراجعه و طرح شکایت نمایند؟ تصریح کرد: با طرح شکایت در دادسراهای ذیربط در هر حوزه قضایی می‌توانند به موضوع رسیدگی کنند.

دادستان کل کشور افزود: اگر چنانچه جرمی واقع شود که در صلاحیت آن حوزه قضایی باشد باید در همان حوزه قضایی رسیدگی شود، منتهی طبق قانون بعضی از تخلفات و جرائم اشخاص است که در تهران و یا مرکز استان رسیدگی می‌شود.

تعداد اندکی شکایت از فرمانداران و استانداران به دادسرای تهران ارجاع شد

وی یادآور شد: به موجب قانون جرائم انتخاباتی استانداران و یا فرمانداران مراکز استان‌ها در تهران رسیدگی می‌شود و جرائم و تخلفات فرمانداران شهرستان‌ها در حوزه صلاحیت دادسرای مرکز همان استان است و حسب مورد باید به آن مراجع صالحه ارجاع شود.

رئیس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی تصریح کرد: کما اینکه شکایاتی از سراسر کشور به تعداد اندکی از استانداران و فرمانداران مراکز استان‌ها به تهران رسیده و به دادسرای تهران ارجاع شده است. همچنین از فرمانداران شهرستان‌ها به مراکز استان‌ها ارجاع شده که حسب مورد در همان مرکز استان رسیدگی می‌شود.

حجت الاسلام منتظری در پاسخ به این سئوال که آیا تخلف یا پرونده عمده‌ای تا الان مطرح شده که قابل ملاحظه باشد و در روند انتخابات تأثیر بگذارد، گفت: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه‌ای که در قوه قضائیه، وزرات کشور و از سوی سایر دست اندرکان صورت گرفته تا این مرحله شاید تخلفات زیادی نبوده‌ایم و در مقایسه با انتخابات گذشته با کاهش ورودی و شکایت مواجه شدیم.

دادستان کل کشور به آمار جلسات و مصوبات ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و افزود: در ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی ۴ جلسه، در استان‌ها ۳۳۶ جلسه با ۷۵۷ مصوبه و در شهرستان‌ها ۳۶۷ جلسه با ۱۷۶۸ مصوبه داشته‌ایم که این اقدامات پیشگیرانه در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها جواب داده و از بسیاری از تخلفات پیشگیری شده است.