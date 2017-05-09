مریم السادات میرزارع نیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رشته کوهنوردی یکی از جذابترین و درعینحال سختترین رشتههای ورزشی است که شامل زیرمجموعههای مختلف ازجمله صخرهنوردی، غار نوردی، یخ نوردی و بخشهای تخصصیتر ازجمله جستجو و نجات، امداد کوهستان و غیره است.
وی بابیان اینکه استان البرز هماکنون ازجمله استانهای شاخص در این رشته ورزشی است، افزود: در حال حاضر دیوار سنگی طبیعی پل خواب یکی از بزرگترین دیوارهای کشور است که علاقهمندان به این رشته میتوانند از آن بهرهمند شوند.
نائب رئیس هیئت کوهنوردی استان البرز در ادامه با اشاره به موفقیتهای تیم کوهنوردی در ردههای مختلف سنی طی سالیان متمادی، افزود: تیم کوهنوردی استان البرز در مسابقات مختلف ورزشی همواره عناوین مختلفی را کسب کرده و قهرمانان نامی کشور از این استان وارد تیم ملی شدهاند.
میرزارع نیری ادامه داد: طی هفته جاری نیز تیم کوهنوردی «امید کرج» در رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان در مسابقات کشوری باقدرت حضور خواهد یافت.
وی ادامه داد: این تیم متشکل از خانمها مرضیه طهماسبی، وحیده قربانی، رقیه حضوری، آرزو طولایی و پریسا مددی همچنین آقای سهند جمشیدی در رده سنی بزرگسالان و رشته هیمالیا نوردی به مصاف حریفان کشوری میروند.
نائب رئیس هیئت کوهنوردی استان البرز با تأکید بر حمایت مسئولان شهری از این رشته ورزشی با اشاره به اینکه متأسفانه قهرمانان این رشته هماکنون دارای دیوار اختصاصی برای تمرین نیستند، بیان کرد: ورزشکاران این رشته در حال حاضر برای تمرینات به استانهای مختلف میروند و حتی برای تمرین در سالنهای ورزشی نیز زمان بسیار محدودی دارند.
میر زارع نیری در بخش پایانی سخنان خود از زحمات و حمایتهای مهندس فرج اله ایلیات مشاور شهردار کرج از ورزشکاران این رشته قدردانی کرد.
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