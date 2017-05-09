آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کاهش آسیب های اجتماعی رابه دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز سه شنبه در جریان دیدار مدیرکل زندان های کردستان و نائب رئیس هیأت امنای ستاد دیه استان در راستای برنامه ریزی برای برگزاری جشن گلریزان با اشاره به اینکه کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد سنتی نیک و پسندیده است، گفت: خوشبختانه مردم این استان همواره در تمامی امور خیریه حضوری پرشور و گسترده داشتند و بی شک در جشن آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد هم شاهد شرکت گسترده آنها خواهیم بود.

وی یکی از سنت های ماه میهمانی خدا را دستگیری از نیازمندان خواند وعنوان کرد: علاوه بر کمک به سایر اقشار نیازمند جامعه در ایام ماه مبارک رمضان یاری رساندن به زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد را هم به مردم یادآوری کنیم.

وی ضمن اعلام حمایت قاطع خود از جشن آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: با آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد از زندان در حقیقت یک خانواده از نابودی و آسیب های اجتماعی نجات پیدا می کند.

استاندار کردستان ادامه داد: هرگونه حرکت مادی و معنوی در راستای آزادی این قشر آسیب پذیر جامعه در ماه نزول قرآن قطعا دارای اجر و پاداش فروانی نزد خداوند متعال خواهد بود.

گفتنی است، در این دیدار گروسی رئیس کل دادگستری استان کردستان و رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه استان نیز حضور داشت، حاضرین به بحث و تبادل نظر پیرامون زندانیان جرائم غرعمد و همچنین وضعیت زندان های استان پرداختند.