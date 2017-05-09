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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

محدودیت های ترافیکی راه های مازندران اعلام شد

محدودیت های ترافیکی راه های مازندران اعلام شد

ساری - مرکز مدیریت راههای مازندران محدودیت تردد در محورهای استان را در روزهای چهارشنبه هفته جاری تا شنبه آینده اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز مدیریت راههای مازندران، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۳ روز جمعه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس‌راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه سنگین به استثناء حاملین مواد سوختی و یا فاسد شدنی از ساعت ۱۷ الی ۲۳ همان روز ازمرزن آباد به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

در محور محور کندوان، تردد انواع تریلر، کامیون وکامیونت ازمحورکرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است و در محورهراز تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع و تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز چهارشنبه و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ممنوع است.

در محور فیروزکوه، تردد کلیه تریلرها از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز جمعه از تهران به قائم‌شهر و بالعکس، ممنوع است.

کد مطلب 3974204

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