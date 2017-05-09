کرسی های آزاداندیشی منجر به نشاط و پویایی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید امروز در آیین پایانی مرحله استانی ششمین دوره مسابقات دانشجویان ایران نشان خواجه نصیرالدین طوسی اظهار داشت: اهمیت کسب دانش در دین اسلام به حدی است که در قرآن کریم به قلم سوگند یاد شده و پیامیر عظیم الشان اسلام نیز بر لزوم کسب علم حتی در دورترین مناطق عالم تاکید و سفارش دارند.

وی ادامه داد: حضرت محمد (ص) در بدو تبلیغ دین مبین اسلام برای ترویج اسلام با بزرگان ادیان دیگر همواره مباحثه و مناظره داشتند و با استدلال های قوی توانستند این دین الهی را در اقصی نقاط عالم پایه ریزی کنند.

استاندار ایلام تاکید کرد: اهمیت پرورش ذهن ها و مشورت در امور بارها در قرآن کریم و احدایث نقل شده از امامام معصوم نقل شده که نشان می دهد هرچه بتوانیم این رویه را در برنامه ها خود دنبال کنیم ، درصد موفقیت آنها بیشتر خواهد شد.

مروارید اضافه کرد: برگزاری مناظرات بویژه در مراکز دانشگاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور تمامی جریان ها و افکار و ایدئولوژی ها اجرا می شد که مدتی با وقفه روبرو شد و در دوران اصلاحات دوباره رونق پیدا کرد و امروز نیز شاهد هستیم مردم چه استقبالی از اجرای ان در انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهند.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر تشکیل کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها به منظور تبادل آرا و نظریان تاکید دارند که اجرای آن به نشاط و پویایی در این مراکز و به ویژه نسل جوان می انجامد.