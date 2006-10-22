تشكيل جامعه استادان نمونه ايران / تدوين آيين نامه تجليل از اساتيد نمونه

دكتر "محمد باقر خرمشاد" - معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته در ماه مبارك رمضان بالغ بر 200 تن از اساتيد نمونه كشور كه بر اساس آيين نامه ارتقا، امتياز لازم را كسب كرده بودند به وزارت علوم دعوت شدند. در اين جلسه مقرر شد استادان نمونه اقدام به تأسيس تشكلي كرده و نقش اتاق فكر را براي وزارت علوم ايفا كنند.

وي ادامه داد: از آنجا كه اين استادان به خوبي از نقاط قوت و ضعف آموزش عالي مطلع هستند، مي توانند وزارت علوم را در اين زمينه مشاوره دهند.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزرت علوم گفت: هيات موسس 13 نفره اي از اساتيد نمونه سراسر كشور انتخاب و تشكيل شد و پيگيري و كمك به اين هيات موسس به معاونت فرهنگي وزارت علوم واگذار شد.

وي اظهار داشت: تا كنون به دنبال تشكيل جلسات اين مجمع، نام آن با عنوان جامعه استادان نمونه ايران (جانا) تصويب و اساسنامه اين تشكل نيز توسط اعضا تدوين شده است. همچنين با كمك معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم آيين نامه تجليل از استادان نمونه نيز به امضاء رسيده است.

خرمشاد گفت: معاونت فرهنگي وزارت علوم مرداد ماه سال جاري نتايج را به دفتر وزير ارائه داده است و اين موضوع در شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا بنياد ملي نخبگان مورد بررسي قرار مي گيرد.