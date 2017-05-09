ضوابط طرح تفضیلی تا پایان نیمه اول امسال تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، محسن پوراسماعیلی تصریح کرد: همزمان با به روزرسانی طرح تفضیلی شهر کرمان توسط دو مشاور بازنگری طرح تفضیلی، بحث تدوین ضوابط طرح هم در حال پیگیری است.
وی افزود: از مشاوران طرح و همچنین همکاران حوزه شهرسازی و مناطق خواستیم، ضوابطی که در سالهای گذشته در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیدهاند، به انضمام ضوابطی که در شورای اداری شهر کرمان منصوب شده را جمعآوری کرده و با شرایط و الزامات طرحهای جدید و به روزرسانی که در دست اقدام است، تطبیق دهند.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرمان گفت: این مطلب از این جهت اهمیت دارد که در حال حاضر ما شاهد استنباطهای مختلف از ضوابط طرح هستیم و نبود ضوابط مدون باعث شده افراد با برداشتهای فنی و با ارجاع به تجربههای پیش و پروندههای مشابه تصمیمگیری کنند، در صورتیکه ایدهآل این است که با تدوین مجموعه ضوابط، که به تایید مراجع ذیصلاح خواهد رسید، ما دیگر شاهد استنباطهای متفاوت در مناطق مختلف شهر نخواهیم بود.
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