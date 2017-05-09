سامانه مدیریت حوادث در اردبیل اجرا شد/احداث انبار امدادی در ۹ شهر

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی ظهر سهشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: این سامانه اطلاعات امداد و نجات و امکانات تمامی شهرها را در بر دارد.
وی افزود: در هنگام بروز حادثه، سامانه در مدت زمان کوتاهی امکانات موجود محل حادثه، ابعاد و وسعت حادثه و نیازمندیها را پایش کرده و اطلاعات مفید ارائه میدهد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان متذکر شد: این سامانه به دلیل اینکه اطلاعات جامعی در اختیار تیمهای امداد و نجات قرار میدهد اهمیت ویژهای در فرماندهی عملیات امداد و نجات دارد.
به گفته غیبی به منظور بهبود امکانات امدادی شهرها راهاندازی انبار امدادی طی سالهای اخیر آغاز شده که تاکنون به غیر از سرعین و کوثر در مابقی شهرستانها انبار امدادی احداث شده است.
وی تصریح کرد: انبار امدادی کوثر نیز در حال احداث بوده و ۲۲ بهمن به بهرهبرداری میرسد در عین حال برای احداث انبار امدادی سرعین نیز زمین لازم در حال تهیه و آمادهسازی است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان همچنین به احداث ساختمان امدادی گرمی با ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اشاره کرد و گفت: این ساختمان نیز ۲۲ بهمن ماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
راهاندازی ۹۰ خانه هلال تا پایان سال
غیبی همچنین به سیاست جدید سازمان هلالاحمر در توسعه خدمات امدادی روستاها اشاره کرد و گفت: هر چند در تمامی روستاها خانه داوطلب دایر شده بود اما این خانهها به خانه هلال تغییر نام یافته و تجهیز میشوند.
وی به راهاندازی ۹۰ خانه هلال تا پایان سال جاری اشاره کرد و گفت: تجهیز خانهها در دو بخش نرمافزاری شامل آموزش و سختافزاری شامل امکانات امداد و نجات انجام میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان افزود: مجوز تجهیز ۳۰ خانه صادر شده و در حال تجهیز هستند و مابقی نیز تا هفته دولت یا ۲۲ بهمن امسال تجهیز میشوند.
غیبی تاکی کرد: خانههای هلال با هدف جلب مشارکت خود روستاییان، دهیاران و بخشداران در عملیات امداد و نجات است که این مشارکت میتواند از شدت حادثه بکاهد.
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