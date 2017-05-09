ایستگاه حفاظت از منابع ژنتیکی دامهای شمال کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه حفاظت از منابع ژنتیکی دام‌های شمال کشور پیش از ظهر سه‌شنبه در ایستگاه ملی تحقیقات گاودشت با حضور مسئولان در بابل افتتاح شد.

مرتضی رضایی رئیس مرکز اصلاح نژاد دام کشور در مراسم افتتاح مرکز حفاظت از گوسفند نژاد زل مازندران بابیان اینکه هدف این طرح اصلاح نژاد و ایجاد سودآوری بیشتر بعد از پنج نسل خواهد بود، افزود: منطقه شمال کشور، ازنظر منابع علوفه پس‌چر بسیار عالی است اما منابع علوفه‌ای کشت‌شده کمتر دیده می‌شود، اما گوسفند زل باقدرت چرا کنندگی خوب در مناطقی با رطوبت بالای خاک، قادر است به‌راحتی از پس‌چر مزارع و کنار مزارع استفاده کند.

رئیس مرکز اصلاح نژاد کشور بابیان اینکه نژاد حاضر، چند ماهی است که برای سازگاری با محیط به اینجا آورده شده است، خاطرنشان کرد: ازنظر تغذیه روزی ۲۰ گرم بیشتر خوراک دستی نخورده و تماماً از مزارع استفاده کرده است.

رضایی افزود: پیش‌بینی می‌شود، در این مکان حدود ۲ هزار رأس بدون اینکه هزینه سنگینی برای کشور، شیر و گوشت منطقه را تأمین کنند