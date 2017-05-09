مشکل کشور پنهان کاری و نداشتن صداقت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی سه شنبه در همایش بصیرت افزایی طلاب و روحانیون حوزه علمیه قزوین گفت: با گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامی در تشکیل دولت اسلامی در ابتدای راه هستیم و باید با کمک همه نیروهای انقلابی به سمت تشکیل آن برویم.

نماینده سابق مردم تهران درمجلس شورای اسلامی یادآورشد: در شرایط کنونی نیازمند تشکیل دولت اسلامی هستیم و باید همه کسانی که اندیشه های امام را قبول دارند و خود را خادم ملت می دانند بر مسند قدرت تکیه بزنند و مسئولیت ها را بپذیرند.

زاکانی اضافه کرد: امروز نیازمند کسانی هستیم که به انقلاب باور واقعی داشته باشند و وابسته غرب نباشند و اگر دولتی ضعیف حاکم شود تابع تهدید آمریکا شده و بایک تلنگر وتشر درجا می زند.

وی یادآورشد: امروز در شرایط جهانی هم تهدید و هم فرصتی استثنایی برای ما ایجاد شده که اگر جبهه انقلابی روی کار بیاید می تواند از آن بخوبی استفاده کرده و در مسیر منابع نظام گام بردارد.

زاکانی بیان کرد: اگر دولتی ضعیف سر کار بیاید تهدیدی جدی است اما اگر نیروهای انقلابی انتخاب شوند می توانیم از بی مغزی ترامپ استفاده کرده و حقانیت خود را به دنیا ثابت کنیم و حرفمان را بزنیم و ارتباط خود را با کشورهای جهان برقرار کنیم و موجب تقویت جبهه مستضعفان جهان شویم.

وی اظهارداشت: اگر دولت انقلابی روی کار نیاید در منطقه نیز دچار مشکلات جدی خواهیم شد.

ایجاد اشتغال و تولید و مسکن با برنامه شدنی است

زاکانی بیان کرد: امروز با آمارهایی که داده می شود با راندمان یک ساعت کار در هفته تعداد سه میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بیکار و با ۴۴ ساعت کار در هفته تعداد شش میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار داریم که باید برای آنها فکری کنیم.

وی تصریح کرد: وقتی با لشکر بیکار مواجهیم و نرخ ۳۰ درصدی را تجربه کرده ایم و بدهی های بانکی نگران کننده است و در شرایطی که ۹۰ درصد سپرده های بانکی متعلق به دو درصد افراد است و یک عده از گرسنگی خواب ندارند و عده ای از شکم سیری دل درد گرفته اند باید شرایط تغییر کند.

زاکانی گفت: در بخش بیمه تامین اجتماعی هم با بحران مواجهیم و سازمان تامین اجتماعی فقط ۹ درصد مطالبات خود را پاسخگوست در حالی که با استفاده از امکانات کشور میتوانیم این وضعیت را بهبود بخشیم.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وضعیت فساد هم در کشور به گونه ای است که غیر قابل باور است و امروز کاری کرده اند که با بدهی میلیاردی می خواهند وقتی رفتند ملت را در برابر دولت بعدی قرار دهند.

مشکل کشور پنهان کاری و نداشتن صداقت مسئولان است



زاکانی اظهارداشت: مهمترین مشکل کشور پنهان کاری و نداشتن صداقت مسئولان و کارکرد عناصری است که در مسیر بیگانگان گام برمی دارند.

وی اضافه کرد: در حوزه محیط زیست هم متاسفانه تعهداتی داده اند که از اساس برای ما مضر است و ما را به اموری مقید می کنند که خودشان به آن عمل نمی کنند اما می خواهند جلوی پیشرفت ما را بگیرند و امروز بدهی های دولت به بانک مرکزی دو برابر زمانی است که آن را تحویل گرفتند.

سند ۲۰۳۰ ریشه فرهنگی و دینی ما را خشک می کند

زاکانی به سند ۲۰۳۰ هم اشاره کرد و گفت: این سند که بدون نظر مجلس امضا شده نیازهای اعتقادی ما را در نهاد تعلیم و تربیت خشک می کند و کاری می کنند تا روحیه ایستادگی در برابر تجاوز بیگانگان و سلطه در میان جوانان از بین برود.

وی افزود: امروز برخی از بیان دروغ و درگیر کردن قومیت ها و اصناف برای رای جمع کردن هیچ ابایی ندارند لذا باید هوشیار باشیم و اطلاع رسانی کنیم تا شرایط نامناسب ادامه پیدا نکند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:عده ای میخواهند از وضعیت ایجاد شده و خوان گسترده ای که برای برخی پهن شده همچنان برخوردار باشند و دنبال منافع خود هستند و به انقلاب کاری ندارند.

زاکانی اضافه کرد: قرار است به انقلاب بی توجهی شود تا کدخدا و خارجی ها خوششان بیاید و به ملت بی اعتنایی می شود تا جیب عده ای پر شود به همین دلیل بسیاری از جمله چند وزیر هم باید کاسبی خود را کنند و نگذارند به ملت چیزی برسد.

ملت را چند سال است معطل کرده اند

زاکانی اضافه کرد: چهار سال است ملت را معطل کرده اند و با شعار و حرف می خواهند بار دیگر رای بیاورند و با دهان شیرین کن می خواهند شکم مردم سیر شود.

وی بیان کرد: اگر امروز نامزدی می گوید که می توانیم چند میلیون شغل و مسکن ایجاد کنیم و باید سهم سه دهک کم درآمد جامعه بیشتر شود با امکانات فعلی کشور و با برنامه این کار شدنی است اما برخی ذهن مردم را مشوش می کنند تا اذهان منحرف شود.

زاکانی گفت: چرا باید یک وزیر هزار میلیارد سرمایه داشته باشد در شرایطی که از طرفداری مردم دم می زنند از آنها فاصله گرفته اند و دنبال اشرافیت هستند و اگر از آزادی حرف می زنند دولتی امنیتی دارند.

ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام یادآورشد:اگر از دیپلماسی حرف می زنند با ضعف هایی که در مذاکرات و معاملات خارجی داشته اند به ما آسیب زده اند و نمی توانیم حتی حق خود را بگیریم.