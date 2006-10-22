الحاق سازمان مديريت استان ها باعث پيشرفت و توسعه كشور مي شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام پورمحمدي كه در جمع معاونين برنامه ريزي و اداري مالي استانداري ها كه در سالن پيامبر اعظم وزارت كشور برگزار شده بود سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود: با طرحي كه آقاي احمدي نژاد دستور اجراي آن را داده اند در اصل ما به سمتي حركت خواهيم كرد كه نخبگان استانها مي توانند در جهت پيشرفت استانهاي خود گام هاي مثبتي بردارند كه اين امر كشور را به سمت رشد و آباداني سوق خواهد داد.

وي با بيان اينكه اراده دولت بر عمل است نه تنها بحث و گفتگو، گفت: اين طرح ممكن است اشكالاتي نيز در پي داشته باشد ولي مي توان با نشست هاي تخصصي همچنين نشست امروز نقاط قوت اين طرح را بيشتر از گذشته كرد و از سويي ديگر نقاط ضعف را با هر چه كم رنگ تر كردن به سمت آباداني و پيشرفت حركت كنيم.

پورمحمدي با بيان اينكه برخي اشخاص اعلام مي كنند كه طرح الحاق سازمان مديريت استانها به استانداريها باعث ضعف سازمان مديريت خواهد شد گفت: اين اشخاص بايد بدانند كه با اجراي اين طرح نه تنها سازمان مديريت تضعيف نخواهد شد بلكه از قدرت بالايي نيز برخوردار خواهد شد.

وي ادامه داد: از گذشته تاكنون استانداران نمايندگان حاكميت بودند به طوريكه در قبال رئيس جمهور و وزير كشور پاسخگوي عملكردشان در استانها بوده اند. پس نمي توانيم بگوييم كه با اين طرح اختلالي در سيستم استانها بوجود خواهد آمد.

وزيركشور افزود: با اجراي الحاق سازمان مديريت استانها به استانداري ها همان وظيفه اي كه به عهده استانداران از جمله پيگيري و درخواست بودجه از مركز بوده به قوت خود ادامه دارد ولي با تغييراتي كه آن تغييرات باعث پيشرفت و آباداني كشور خواهد شد.

پورمحمدي در پايان گفت: اين طرح در اصل به توسعه مناطقي كمك خواهد كرد كه از ظرفيت بالايي برخوردارند.