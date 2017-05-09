همایش تجلیل از ۱۰۰۰ مدیر تشکل و مربیان قرآن استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تکریم و تجلیل از مدیران تشکل‌ها و مربیان قرآن استان تهران،۱۸ اردیبهشت‌ماه با حضور حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام نوری‌زاده، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران، حجت‌الاسلام کوششی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور، محمدرضا پورزرگری، قاری بین‌المللی کشورمان و بانوان زهراسادات مشیر مشاور شهردار تهران در امور بانوان، معصومه آباده و عطایی و سایر مسئولان قرآنی کشورمان در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سرود جمهوری اسلامی پخش شد و در ادامه مهدی عادلی، قاری بین‌المللی کشورمان به تلاوت آیاتی از قرآن پرداخت و در ادامه کلیپی از سخنان مقام معظم رهبری پیرامون سبک زندگی قرآنی به سمع و نظر حاضران در سالن رسید.

در ادامه این جلسه سید حسین کوششی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور ضمن تبریک میلاد حضرت علی‌اکبر(ع) و هفته معلم، اظهار کرد: معلمان قرآن به تعبیر حضرت رسول اکرم(ص) از بهترین امت حضرت هستند چنانکه فرموده‌اند «خَیرُکُم مَن تَعَلَّمَ القُرآنَ وَ عَلَّمَه» که آنها از نیروهای پیشگام افسران جبهه قرآنی برای مقابله با جنگ نرم هستند.

وی افزود: طی سال‌های گذشته سعی می‌کردیم که مراسم تجلیل از معلمان قرآن را برگزار کنیم اما طی دو سال گذشته متأسفانه نتوانستیم شاهد برپایی این مراسم باشیم اما امیدواریم از امسال شاهد برپایی منظم این مراسم طی هفته بزرگداشت مقام معلم باشیم.

در ادامه نیز گروه بین‌المللی «الذکر» به اجرای برنامه با موضوعات علی‌بن‌ موسی‌الرضا(ع)، اعیاد شعبانیه و ایران پرداخت. زهرا سادات مشیر، مشاور شهردار تهران در امور بانوان از دیگر سخنرانی این مراسم بود.

وی با اشاره به اینکه مفتخرم در جمع شما قرآنیان حضور دارم، اظهار کرد: معلمی شغل انبیا است چرا که انسان‌ساز است و شما به عنوان معلم قرآن در نقطه اوج معلمی هستید و این عنایت الهی است که خدا به شما داده است و شما را در این مسیر قرار داده است انشاءالله پایدار باشید.

مشیر اضافه کرد: من پیشه‌ام معلمی است و در خانواده‌ ما تقریبا شغل اصلی معلمی است و و این از افتخاراتم است که در این مسیر قرار دارم و تلاشم بر این است که همیشه شاکر باشم و در این ۲۰ سال معلمی مباحث و نکاتی را به‌دست آوردم که شاید موقعیت باشد که در این جا بخشی از آن را خدمت شما بیان کنم.

وی عنوان کرد: به نظر من یک جامعه ایمانی و قرآنی نمی‌تواند فقط معلول به وظیفه باشد در حالی که جامعه امروز نیازمند نتیجه است. نتیجه‌ای که نشان‌دهنده دین در عرصه زندگی اجتماعی کارآمد است و برای لحظه‌های زندگی ما برنامه دارد و جهت و مسیر را معین کرده است. به نظرم ما به عنوان معلم، معلمی را آنچنان که شایسته است بدرستی ایفا نکرده‌ایم.

مشیر اضافه کرد: معمولاً در کلاس درس تلاشم این است که به مسائل دینی گریز بزنم و دانشجویان را به جهانبینی دینی سوق دهیم. جهان‌بینی که اسلام به ما می‌گوید و بر اساس آن باید جهان را ببینیم که به چه پایه‌هایی استوار است. جهان‌بینی اسلامی به ما می‌گوید که هستی هدفمند است. چقدر هدف‌های هستی را درک کرده‌ایم. اسلام به ما می‌گوید، نظام هستی نظام احسن است. این نظام احسن چگونه ترسیم می‌شود و چگونه ما در معلمی خود آن را برای کسانی که پیرامون ما هستند، بیان می‌کنیم.

وی عنوان کرد: همچنین هدفمند حرکت کردن ما در زندگی نیز دارای اهمیت است و اینکه چقدر توانایی تبیین برای جوانان داریم. امروز روز جوان است. وجود حضرت علی‌اکبر(ع) و تمسک به او شکر نعمت است.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان بیان کرد: مسئولیت پذیر امروز مطالبه جامعه است و باید از ابتدای کودکی شکل گیرد و در دین بسیار بر آن تأکید شده است اما در حداقل هم نتوانستیم مسئولیت‌پذیری را در کودکان و نوجوانان شکل دهیم. نگاه اعتدالی باید در جامعه شکل گیرد نه افراط و نه تفریط باشد.

مشیر عنوان کرد: تحقق سبک زندگی اسلامی نیازمند گام‌های استوار دارد که نباید تنها به وظیفه تکیه کنیم بلکه باید به دنبال نتیجه باشیم.

وی با اشاره به آیه ۱۰۳-۱۰۴ سوره مبارکه کهف، بیان کرد: زیان‌کارترین مردم افرادی هستند که فکر می‌کنند خوب کار می‌کنند. امروز تصور ما این است که بهترین کار را انجام می‌دهیم و حال آنکه از زیان‌کارترین افراد خواهیم بود چون غرور، تکبر، خودمحوری و دنیاپرستی همراه این نگاه است.

مشیر گفت: اگر تصور کردیم تعلیم و تربیت و فرآیند آن متعلق به گروه خاص و جایگاه خاصی است، آن هنگام مبتنی بر این نگاه است. امروز جامعه ما نیازمند نگاه تربیت و معلمی است که همدیگر را تکمیل کنیم. نگاهی که مبتنی بر دین باشد ما را به بهترین حالت در دنیا و آخرت می‌رساند.

وی تصریح کرد: شما عزیزان قرآنی که متدین به قرآن هستید باید به مدد جامعه بیایید تا بتوانیم این جامعه را در مسیر تحقق انسان ایمانی و جامعه آرمانی هدایت کنیم.

در ادامه کلیپی از سخنان رهبر معظم انقلاب به سمع و نظر حاضران در سالن رسید. سپس حجت‌الاسلام نوری‌زاده، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران به سخنرانی پرداخت و ضمن تبریک ولادت حضرت علی‌اکبر(ع)، گفت: پیامبر فرموده‌اند بهترین الگو برای ما الگویی است که نشان‌دهنده آیات الهی باشد و آن الگویی جامع است که آیات قرآن در وجود او ترسیم شده باشد.

وی عنوان کرد: آنچه که پیامبر فرموده است انجام دهیم و از آنچه که نهی کرده است دوری کنیم. در روزی از شما تجلیل به عمل می‌آید بنام حضرت علی‌اکبر(ع) است که شبیه‌ترین خلایق به پیامبر(ص) است و خلق او هدای و منطقه او هدایت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران بیان کرد: ان‌شاءالله خداوند توفیق دهد در مسیر قرآن گام برداریم. ایام شعبانیه است امام زمان(عج) فرموده‌اند برای ما دولت و حکومتی است که هر وقت خدا بخواهد محقق می‌کند. کسانی که دوست دارند از خاندان ما باشند باید منتظر باشند و باید زمینه را برای ظهور آمده کنند.

وی اضافه کرد: هر اندازه به قرآن نزدیک شویم به جامعه مهدوی و الگوی انسان کامل نزدیک شده‌ایم.محاسن و نیکویی‌ها را باید در وجود خود متجلی کنیم و انشاءالله خداوند توفیق دهد در محضر قرآن باشیم.

نوری‌زاده بیان کرد: باید قرآن را یاد بگیرید و مأنوس با آن باشید. قرآن حجاب و سپری در برابر شیطان خواهد بود و ان‌شاءالله با تلاش شما شاگردان مکتب قرآن و عترت را روز به روز زیاد کنیم.

در ادامه به صورت نمادین از ۱۲ مربی و فعال قرآنی با حضور مسئولان قرآنی تجلیل به عمل آمد و به هزار نفر از مربیان حاضر در سالن نیز هدایایی در حاشیه این همایش اعطا شد.

حسن ختام این برنامه اجرای شاعر آیینی کشورمان «علی‌اکبر عباسی» بود که از معلولان کشورمان است که احساس حاضران در سالن را بر انگیخت و به گونه‌ای که اشک‌های حاضران با اجرای زیبایش همراه بود. وی به اجرای دو قطعه یکی در زمینه قمر بنی‌هاشم حضرت ابوالفضل(ع) پرداخت و در قطعه دیگر متذکر شد به جای حافظ قرآن بود باید در ابتدا حافظ انسانیت بود و علت اینکه عالم دیوانه اهلبیت(ع) هستند انسانیت آنها بوده است.