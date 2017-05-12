به گزارش خبرگزاری مهر، نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد هفته گذشته در جریان نشست خبری خود با حضور خبرنگاران ضمن ابراز تاسف از حادثه معدن آزادشهر در پاسخ به سوال مشخصی مبنی بر اینکه مسئول نظارت بر اجرای استاندارد در معادن کدام دستگاه یا ارگان است گفت: بخشی به عهده وزارت کار و بخش دیگری هم به عهده وزارت صنعت است.

جهانبخش سنجابی معاون امور ارزیابی این سازمان نیز در گفتگوی اختصاصی با مهر با عنوان « مالک معدن، مسئول مستقیم حادثه آزادشهر است» به طور کامل استاندارد HSE را تشریح و تاکید کرد نظارت بر هر بخش از این استاندارد به عهده یکی از ۳ وزارتخانه بهداشت، کار و صنعت است.

لیکن پس از محتوای نشست خبری خانم پیروزبخت، روابط عمومی این سازمان با ارسال جوابیه ای به دفتر خبرگزاری، سخنان وی را که فایل صوتی آن نیز موجود است، اینگونه اصلاح کرد:

جناب آقای علی عسگری

مدیرمسئول محترم خبرگزاری مهر

با سلام و احترام

صبح امروز در نشست خبری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، به دلیل برداشت نادرست و خلاف واقع خبرنگار آن رسانه، خبری با عنوان «مسئول عدم اجرای استانداردها در معدن آزادشهر وزارت کار و صنعت است» در آن رسانه منتشر شد.

خواهشمند است دستور فرمایید به منظرو رفع هرگونه شبهه و تصحیح برداشت خبرنگار مطلب زیر عینا جایگزین شود.

«پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره حادثه معدن آزادشهر گفت: این سازمان استانداردهای آیین کار و ایمنی در معادن را تدوین کرده و به این لحاظ هیچ کمبودی نداریم و وظیفه اجرای این استانداردها به عهده کارفرماست و سایر سازمان ووزارتخانه های ذیربط متولی نظارت و کنترل اجرای این استانداردها هستند.»

سیدجمال هادیان طبایی زواره

مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل