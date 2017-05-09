اختتامیه جشنواره استانی شعر درگیلانغرب برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه جشنواره استانی شعر با موضوع آزاد امروز سه شنبه همزمان با روز جوان با حضور مدیرکل، فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، فرماندار شهرستان گیلانغرب، جمعی از مسئولین استانی و محلی و شاعران استان در شهرستان گیلانغرب برگزار شد.

۱۸۰ اثر در دو بخش شعر کردی و فارسی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که پس از بررسی آثار توسط هیات داوران ۸ نفر به عنوان افراد برگزیده انتخاب شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در این مراسم ضمن تبریک روز جوان، برگزاری جشنواره ها را یکی از بسترهای مهم برای شناسایی جوانان مستعد استان در حوزه شعر و سایر حوزه های هنری دانست.

حجت‌الاسلام رحیم جعفری اشاره ای نیز به مرزداری مردم گیلانغرب در دوران دفاع مقدس داشت و افزود: گیلانغرب را با همه وجود دوست دارم و در ابتدای جنگ به همراه دوستانم گیلانغرب آمدیم. این شهرستان همیشه برای من نماد مقاومت بود و گیلانغرب را پاره تن خودم می دانم و الحق که این شهر، شهر مقاومت است و این موضوع اغراق نیست.

وی ظرفیت دفاع مقدس در حوزه شعر را بسیار بالا دانست و گفت: روحیه انقلابی در مدیریت کشور بسیار کارگشا خواهد بود و در حوزه ادبیات هدف گیری فرهنگی می تواند ساختار یک جامعه راه متحول بسازد.

رحیم جعفری ادامه داد: نقش شعر نقش پویایی است و شعر و ادبیات قلب فرهنگ است، همچنین ادبیات و شعر جان ومایه زندگی است.

فرماندار گیلانغرب نیز در این مراسم گفت: گیلانغرب شهر افتخار آفرینی ها و حماسه ها است.

در این مراسم به صورت ویژه از آقای پرویز بنفشی، شاعر پیشکسوت استان کرمانشاه توسط مسئولین تقدیر به عمل آمد و سپس شاعران برگزیده این جشنواره، مریم مسرور از کنگاور، مهوش سلیمان پور از کرمانشاه، یزدان بابایی از صحنه، کیومرث بلده از اسلام آبادغرب، حسین خزایی از صحنه و رضا جمشیدی از کرمانشاه به قرائت شعر در وصف امام زمان(عج) و اعیاد شعبانیه پرداختند.