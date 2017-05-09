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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۱۳

به مناسبت روز جوان؛

اختتامیه جشنواره استانی شعر درگیلانغرب برگزارشد

اختتامیه جشنواره استانی شعر درگیلانغرب برگزارشد

کرمانشاه- به مناسبت روز جوان و با تقدیر از ۸ برگزیده از میان ۱۸۰ اثر ارسالی، جشنواره استانی شعر در شهرستان گیلانغرب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  اختتامیه جشنواره استانی شعر با موضوع آزاد امروز سه شنبه  همزمان با روز جوان با حضور مدیرکل، فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، فرماندار شهرستان گیلانغرب، جمعی از مسئولین استانی و محلی و شاعران استان در شهرستان گیلانغرب برگزار شد.

۱۸۰ اثر در دو بخش شعر کردی و فارسی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که پس از بررسی آثار توسط هیات داوران ۸ نفر به عنوان افراد برگزیده انتخاب شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه  در این مراسم ضمن تبریک روز جوان، برگزاری جشنواره ها را یکی از بسترهای مهم برای شناسایی جوانان مستعد استان در حوزه شعر و سایر حوزه های هنری دانست.

حجت‌الاسلام رحیم جعفری اشاره ای نیز به مرزداری مردم گیلانغرب در دوران دفاع مقدس داشت و افزود:  گیلانغرب را با همه وجود دوست دارم و  در ابتدای جنگ به همراه دوستانم گیلانغرب آمدیم. این شهرستان همیشه برای من نماد مقاومت بود و گیلانغرب را پاره تن خودم می دانم و الحق که این شهر، شهر مقاومت است و این موضوع اغراق نیست.

وی ظرفیت دفاع مقدس در حوزه شعر را بسیار بالا دانست و گفت: روحیه انقلابی در مدیریت کشور بسیار کارگشا خواهد بود و در حوزه ادبیات هدف گیری فرهنگی می تواند ساختار یک جامعه راه متحول بسازد.

رحیم جعفری ادامه داد: نقش شعر نقش پویایی است و شعر و ادبیات قلب فرهنگ است، همچنین ادبیات و شعر جان ومایه زندگی است.

فرماندار گیلانغرب نیز در این مراسم گفت: گیلانغرب شهر افتخار آفرینی ها و حماسه ها است.

در این مراسم به صورت ویژه از آقای پرویز بنفشی، شاعر پیشکسوت استان کرمانشاه توسط مسئولین تقدیر به عمل آمد و سپس شاعران برگزیده این جشنواره، مریم مسرور از کنگاور، مهوش سلیمان پور از کرمانشاه، یزدان بابایی از صحنه، کیومرث بلده از اسلام آبادغرب، حسین خزایی از صحنه و رضا جمشیدی از کرمانشاه به قرائت شعر در وصف امام زمان(عج) و اعیاد شعبانیه پرداختند.

کد مطلب 3974360

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