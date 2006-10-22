طرح الحاق سازمان مديريت استان ها بايد از ديدگاه كارشناسان مورد نقد و بررسي قرار گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفي پور محمدي كه در همايش معاونين برنامه ريزي و اداري - مالي استانداري ها كه در سالن پيامبر اعظم وزارت كشور برگزار شده بود سخن مي گفت با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين دستور هيچ كاهشي در وظيفه سازمان مديريت صورت نخواهد داد بلكه سازمان مديريت با اين طرح بايد تلاش كند تا فعاليتهاي خود را بيشتر از گذشته در جهت رشد و آباداني كشور سوق دهد.

وي افزود: اينكه مي گويند اين طرح باعث خواهد شد كه استانداري ها از كار اصلي خود باز بمانند درست نيست زيرا الحاق سازمان مديريت استانها به استانداري ها باعث خواهد شد كه سازمان مديريت از پرداختن به برنامه هاي خرد به برنامه هاي اصلي و كلان خود رسيدگي كند.

وي ادامه داد: بر اساس تصويب شوراي عالي اداري در سال 1377 به استانداران وظيفه تام داده شده كه در خصوص بودجه ريزي و توسعه انساني گامهاي مثبتي بردارند كه در حال حاضر با طرح الحاق سازمان مديريت معاونان امور اداري و مالي استانداري ها در اصل نقش اول را درايفاي اين طرح بازي مي كنند.

پور محمدي افزود: اجراي اين طرح هيچ ربطي به كار سياسي وزارت كشور ندارد زيرا اين وزارت خانه درست است كه يك نهاد سياسي به شمار مي رود ولي در حوزه هاي بسيار ديگري همچون توسعه اقتصادي و اجتماعي نيز عهده دار مسئوليت است.

وزير كشور افزود: ما به دنبال آن هستيم كه وزارت كشور به سمتي حركت كند كه ثبات سياسي در كشور بيشتر از گذشته نشان دهد.

وي استانداران را نمايندگان حاكميت خواند و گفت: تمامي استانداران بر اساس عملكردشان وظيفه دارند به رئيس جمهور و بعد از آن به وزير كشور پاسخگو باشند به طوريكه اين پاسخگويي درجهت پيشبرد اهداف نظام و توسعه و آباداني در اطراف تمامي استانها مي باشد.

پور محمدي ادامه داد: در حال حاضر معاون برنامه ريزي در اين طرح كه رئيس جمهور دستور آن را صادر كرده شخص اول است كه نقش مهمي بر دوش آنان نهاده شده است.

وي گفت: رئيس جمهور با اين كار مي خواهد بخشي از وظايف سازمان مديريت را كم كند تا بتواند هرچه بهتر در ارايه برنامه هاي كلان و اصلي خود در كشور موفق باشد.

وزير كشور ادامه داد: اينكه مي گويند در حوزه سازمان مديريت بخشي از نظارت ها كاهش پيدا مي كند درست نيست زيرا با دستور رئيس جمهور بخشي از نظارتها و اختصاص بودجه به استانداري ها واگذار خواهد شد كه اين امر براي آباداني استانها بسيار مطلوب است.

پور محمدي با بيان اينكه مي گويند در خصوص الحاق سازماني مجلس بايد تصميم گيري كند گفت: رئيس جمهور مي تواند دراين موضوع مجلس را دخيل نكند.

وي گفت: استانداري كه داراي معاون فرهنگي، سياسي، امنيتي وامور اقتصادي است چگونه با اين طرح كه به آنان ابلاغ خواهد شد به يك نهاد سياسي تبديل خواهد شد. اگر اين دستور خوب اجرا نشود به آفتي تبديل خواهد شد كه كشور را با مشكل روبرو خواهد كرد.

وزير كشور در ادامه افزود: خوب است كه اشكالات موجود اين طرح هم از ديدگاه كارشناسان مورد نقد و بررسي قرار گيرد تا دغدغه هاي موجود نيز به طور كامل از بين برود.

پور محمدي در ادامه افزود اگر اين طرح خوب مورد بحث و بررسي قرار بگيرد مي توانيم با برنامه ريزي هاي مناسب بسياري از مشكلات استانها را از بين ببريم زيرا اين طرح مناسبي است براي توسعه پايدار كشور.

وي بحث تمركز زدايي را يك بحث جدي خواند و افزود: بحث تمركز زدايي در اين طرح بسيار جدي است زيرا با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي شود. حال كه دولت اين طرح را آغاز كرده مي توان با هماهنگي بين استانداري ها و مركز و استفاده از نخبگان استانها طرح الحاق سازمان مديريت استانها به استانداريها نتيجه مطلوبي را درجهت رشد و آباداني به دست آورد.

وزير كشور خاطرنشان كرد: چگونه در گذشته از اقوام و فرهنگ هاي گذشته آن هم با سليقه هاي متفاوت ايران تجزيه نشد حال دغدغه برخي از اشخاص اين است كه اين طرح باعث تجزيه كشور و ايجاد اختلاف در اقوام و فرهنگ ها مي شود.

پور محمدي گفت: اگر كشور به يك توازن دست پيدا نكند آن وقت بايد نگران باشيم كه كشور با بحران روبرو نشود.

وي ادامه داد: ما در حال حاضر بايد با ادبيات تازه بگوييم و در خصوص مديريت نيز با نگاه تازه حركت كنيم زيرا جذب استعدادهاي بومي به جمعيت ملي و تقويت همبستگي و انسجام ملي ما كمك شاياني خواهد كرد.

وزير كشور در پايان گفت: تمام مسئولان بايد تلاش كنند تا با نگاه فرا ملي بتوان بيشترين بهره برداري را از طرح الحاق مديريت استانها به استانداريها برد.