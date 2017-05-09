نژادهای برتر دامی در تولید شیر شناسایی شدند

مرتضی رضایی در حاشیه بازدید از مرکز حفاظت از گوسفند نژاد زل مازندران در بابلدر گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موسسه تحقیقات گاو دشت به مدت دو سال به مرکز تحقیقات علوم دامی کشور واگذار شده است اظهار داشت: در حال حاضر فقط ۲۰ درصد از ۱۰۰ ظرفیت مرکز استفاده می شود و ۸۰ در صد ظرفیت آن استفاده‌نشده است.

وی یکی از دستاوردهای موسسه علوم دامی را درزمینهٔ ژنتیک، اصلاح نژاد دام، و تولید نژاد اصلاح شده دومنظوره بیان کرد و گفت: باهدف بهبود بهره‌وری تولیدات دامی، شیری و گوشتی بنا برتقاصای جامع در این مجموعه تولید وپرورش صورت می گیرد.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: موسسه تحقیقات گاو دشت پتانسیل تولید علوفه دامی با ۳۰ هزار تن علوفه اصلاح نژاد را دارد و با توجه به اقلیم خوب در زمستان می‌توان از این فرصت برای کشت زمستانه استفاده کرد و باید هر منطقه علوفه مخصوص کشت خود را داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه گاو هلشتاین ازجمله حیواناتی است که با توجه به شرایط سخت محیطی تولید شیر و گوشت دارد، بابیان اینکه نیاز تولید نژادهایی از گوسفند را با تولید بیشتر شیر و گوشت احساس می‌شود، افزود: موسسه تحقیقات علوم دامی، مراکز تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی با تحقیقات در سطح کشور نژادهای پایه‌ای خوبی درزمینهٔ تولید شیر مخصوص مناطق گرمسیر و سردسیر کشور شناسایی کرده‌اند.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور افزود: با استفاده از مواد ژنتیکی، نژادهای برتر دنیا که رکورددار تولید شیر را دارا هستند شناسایی شده و نژادهایی در کشور تولید می‌شود که علاوه بر اینکه تولید شیر مناسبی دارند، صفت مقاومت در شرایط محیطی را نیز از نژادهای بومی به ارث می‌برند.

وی افزود: تولید شیر نژادهای بومی کشور در حال حاضر بسیار محدود است و در برخی از نژادها ۲۰۰ کیلوگرم در سال بوده و نرخ بزغاله‌زایی در گله‌های ایرانی کمتر از ۱۰۰ درصد است و طی یک قرارداد، انتقال دانش فنی با شرکت سرمایه‌گذاری حامی سرمایه اقتصاد شروع شده است و در حال حاضر چهار هزار رأس ماده بز از مناطق سردسیر کشور انتخاب‌شده و در موسسه مستقرشده است.

وی گفت: با استفاده از روش‌های ژنتیک مولکولی و مدل‌های اصلاح نژادی انتظار می‌رود بعد از ۵ تا ۶ سال به نژادهایی که صفات مطلوب را داشته باشند برسیم و هدف کمی این طرح، افزایش تولید شیر توسط این نژاد است و طبق برنامه در سال ۱۴۰۴ به بیش از یک‌میلیون تن تولید شیر در سال و تولید یک‌میلیون تن در مواد ژنتیکی دست می یابیم.

رضایی با تأکید بر اینکه هدف موسسه تحقیقات علوم دامی، مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های تحقیقاتی است، افزود: ۱۷ تا ۲۰ شرکت دانش‌بنیان درزمینهٔ دام و طیور، زنبورعسل و صنایع مرتبط با آن در اولین و تنها مرکز رشد علوم دامی کشور مستقر می‌شوند.

وی اظهار داشت: هدف از مراکز رشد تجاری‌سازی ایده‌های تحقیقاتی و حداکثر کردن بهره‌وری از نیروی انسانی خارج از ساختار دولتی و تشویق افراد ایده پرداز درزمینهٔ دام‌پروری و ارتباط با صنعت است.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور افزود: پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌هایی هستند که همراه غذا مصرف و در دستگاه گوارش مستقر و باعث بهبود شرایط دستگاه گوارش شده و سبب افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید عسل است.

وی بابیان اینکه ایران سالانه ۷۵ هزار تن عسل تولید می کند و حدود شش میلیون و ۷۰۰ هزار کندو و نزدیک به ۷۳ هزار نفر اشتغال به حرفه زنبورداری دارد، گفت: عوامل مختلفی در تولید عسل ازجمله ژنتیک ملکه، شرایط محیطی و سلامت زنبور موثر است.