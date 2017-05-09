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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۵۷

اولین سمپوزیوم یک روزه سلامت مکمل های ورزشی برگزار می‌شود

اولین سمپوزیوم یک روزه سلامت مکمل های ورزشی برگزار می‌شود

اولین سمپوزیوم یک روزه سلامت‌ مکمل‌های ورزشی ۲۸ اردیبهشت ۹۶ برگزار و ۲۵ امتیاز گواهینامه مربیگری درجه سه از سوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به شرکت کنندگان اعطا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این سمپوزیوم ساماندهی و فرهنگ‌سازی مکمل‌های ورزشی است و قرار است همزمان با پنجمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی که به بحث سندروم متابولیک و ارائه آخرین یافته‌های علمی مرتبط با کنترل آن می‌پردازد، در هتل المپیک تهران برگزار شود.

نقش مکمل‌های ورزشی در مدیریت وزن و ترکیب بدنی، مکمل های موثر کاهش وزن و درصد چربی بدن، مکمل‌های مؤثر در افزایش وزن و توده عضلانی، نقش مکمل‌های ورزشی موثر بر عملکرد ورزشی و افزایش کارایی با تاکید بر مکمل‌های ورزشی موثر بر افزایش توان، قدرت و استقامت و مکمل‌های مؤثر بر بازتوانی و ریکاوری (بازیابی)، آخرین یافته‌ها در زمینه مکمل‌های ورزشی، زمان‌بندی مصرف مکمل‌های ورزشی در دوره‌های مختلف و سوء مصرف مکمل‌ها، تداخلات و دوپینگ سهوی از جمله مهمترین مباحثی است که در این سمپوزیوم بررسی خواهد شد.

دکتر سید مصطفی موسوی، دکتر محمد حضوری، دکتر سید علی کشاورز و دکتر کوروش جعفریان از اساتید اولین سمپوزیوم یک روزه سلامت مکمل‌های ورزشی هستند.

اهمیت مصرف مکمل‌های ورزشی با تاکید بر سطح حرفه ورزشکار و ارائه مباحث علمی در این زمینه باعث شد تا دبیرخانه اولین سمپوزیوم سلامت مکمل‌های ورزشی از استادان دانشگاهی برای سخنرانی در این رویداد یک روزه دعوت کنند.

کد مطلب 3974421
حبیب احسنی پور

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