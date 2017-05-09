به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این سمپوزیوم ساماندهی و فرهنگ‌سازی مکمل‌های ورزشی است و قرار است همزمان با پنجمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی که به بحث سندروم متابولیک و ارائه آخرین یافته‌های علمی مرتبط با کنترل آن می‌پردازد، در هتل المپیک تهران برگزار شود.

نقش مکمل‌های ورزشی در مدیریت وزن و ترکیب بدنی، مکمل های موثر کاهش وزن و درصد چربی بدن، مکمل‌های مؤثر در افزایش وزن و توده عضلانی، نقش مکمل‌های ورزشی موثر بر عملکرد ورزشی و افزایش کارایی با تاکید بر مکمل‌های ورزشی موثر بر افزایش توان، قدرت و استقامت و مکمل‌های مؤثر بر بازتوانی و ریکاوری (بازیابی)، آخرین یافته‌ها در زمینه مکمل‌های ورزشی، زمان‌بندی مصرف مکمل‌های ورزشی در دوره‌های مختلف و سوء مصرف مکمل‌ها، تداخلات و دوپینگ سهوی از جمله مهمترین مباحثی است که در این سمپوزیوم بررسی خواهد شد.

دکتر سید مصطفی موسوی، دکتر محمد حضوری، دکتر سید علی کشاورز و دکتر کوروش جعفریان از اساتید اولین سمپوزیوم یک روزه سلامت مکمل‌های ورزشی هستند.

اهمیت مصرف مکمل‌های ورزشی با تاکید بر سطح حرفه ورزشکار و ارائه مباحث علمی در این زمینه باعث شد تا دبیرخانه اولین سمپوزیوم سلامت مکمل‌های ورزشی از استادان دانشگاهی برای سخنرانی در این رویداد یک روزه دعوت کنند.