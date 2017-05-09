به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فراهانی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز استاد با اشاره به اینکه سنجش دانشگاه‌ها با شاخص‌های بین‌المللی است، گفت: دانشگاهها باید اعتباربخشی بین‌المللی شوند تا مکاتبات بین‌المللی با مشکل مواجه نشود.

وی به رشد تعداد دانشجویان دانشگاه و رشته‌های تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و گفت: تعداد دانشجویان پردیس خودگردان در سال ۹۲، ۱۱۰ دانشجو بود که در سال ۹۵ به ۵۰۷ دانشجو در رشته مقاطع مختلف رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته ۲۰ رشته به رشته‌های دانشگاه اضافه شده است، گفت: به طور مثال تعداد رشته‌ها در کارشناسی ارشد ۲۵ رشته، دکترای تخصصی به ۱۲ رشته و رزیدنتی پزشکی ۱۸ رشته شده است.

وی افزود: اعضای هیئت علمی دانشگاه هم‌اکنون ۴۳۸ نفر هستند و تعداد استاد تمام‌های دانشگاه ۴۲ نفر، دانشیاران ۹۶ نفر و دانشجویان ۶ هزار و ۴۰۷ نفر است.

وی در مورد روند رشد رشته‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان توضیحاتی بیان داشت و رشته‌های راه‌اندازی شده دکتری تخصصی، فوق تخصصی و کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی را برشمرد و افزود: تعداد رشته‌های کارشناسی ارشد کمی کمتر از دو برابر شده است و تعداد رشته‌های دستیاری پزشکی از ۱۳ رشته به ۱۸ رشته رسیده است.

وی با بیان اینکه تاسیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی مشتمل بر پنج رشته مقطع است، اظهار کرد: دانشکده فناوری‌های نوین علوم پزشکی راه‌اندازی شده که این ظرفیت جدید می‌تواند ارتباط خوبی با خارج دانشگاه داشته باشد.

دبیر کلان منطقه آمایشی منطقه ۳ افزود: تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی از ۳۸۰ نفر در سال ۹۲ به ۴۳۸ نفر در سال ۹۵ رسیده است و سازمان‌دهی خوبی در امور مربوط به هیئت علمی انجام شده است.

وی با بیان اینکه کلان منطقه سه به صورت مشترک اداره می‌شود و در حال حاضر ریاست کلان منطقه را دانشگاه علوم پزشکی همدان بر عهده دارد و این ریاست چرخشی خواهد بود، مطالبی در مورد استقرار دبیرخانه کلان منطقه در دانشگاه علوم پزشکی، استقرار کارگروههای مرتبط با هر بسته تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح کلان منطقه و در دانشگاه علوم پزشکی، تشکیل جلسات متعدد برای هدایت فعالیت‌های کارگروه‌ها به صورت حضوری و ویدیو کنفرانس و ثبت صورت جلسات و مستندات در سامانه آتنا مطالبی بیان کرد.

وی یادآور شد: از دوره جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از سال ۹۳ مسئله آمایش سرزمین تصویب شد و همدان نیز در کلان منطقه سه قرار گرفت.

فراهانی با اشاره به اینکه اولین اقدام تشکیل دبیرخانه شورای کلان منطقه آمایشی بود، گفت: هیئت امنای مشترک و شورای کلان منطقه در روزهای گذشته برگزار شد و دستاوردهای خوبی برای دانشگاه داشت.

وی با اشاره به ماموریت‌های مشترک ازجمله اعتباربخشی موسسات آموزشی، توضیحاتی در مورد تشکیل کارگروه اعتباربخشی و تدوین شیوه نامه اجرایی اعتباربخشی موسسات آموزشی، ارزیابی درونی توسط ارزیابان دانشگاهی، ارزیابی بیرونی دانشگاه علوم پزشکی همدان توسط ارزیابان بیرونی کشوری و دریافت اعتبار کامل دوساله از کمیسیون مدلی اعتباربخشی موسسات آموزشی عنوان کرد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تأکید بر اینکه در راستای طرح تحول، اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی انجام شد، توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های سنگین آموزشی و درمانی بیان کرد و گفت: جلسات متعدد در بیمارستانهای آموزشی تشکیل شد و مورد ارزیابی بیرونی قرار گرفت و می‌توان گفت وضع دانشگاه همدان در این حوزه نسبت به دیگر دانشگاههای همجوار بهتر است.

وی به اهمیت ارتقا آموزش مجازی در مقاطع تحصیلی دانشگاه اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی مرکز مهارتهای بالینی اقدام خوبی بود که باید دیگر موارد مورد نیاز نیز تامین شود.

وی بهبود فضاهای آموزشی دانشکده‌های مختلف را از موارد مورد توجه دانست و همچنین به ساخت خوابگاه سلامت با بیش از ۱۲۰۰ مترمربع مساحت اشاره کرد و از افتتاح فاز اول آن در روزهای آینده خبرداد.

وی افزود: در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول در آموزش پزشکی از سال ۹۴ در ۱۲ بسته اجرایی ابلاغ شد.

معان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در طرح تحول در آموزش پزشکی با توجه به نوآوری در آموزش ماموریت‌های عمومی و اختصاصی تعریف شده که یکی از ماموریتها اعتباربخشی موسسات آموزشی است به این معنی که پروانه فعالیت آنها باید تایید شود و به این منظور تمام فعالیت‌های دانشگاه باید ارزشیابی شود.