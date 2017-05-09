پنجمین گردهمایی نما و منظر شهری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا صادق زاده مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به سابقه برگزاری چهارمین گردهمایی در حوزه معماری، نما و منظر شهری در ادوار گذشته گفت: با حضور اساتید کمیته های نما و طراحان مباحث بسیاری در این حوزه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نتایج مطلوبی هم حاصل شد.

وی افزود: مشارکت بالای متخصصان و معماران و طراحان سبب شده تا در بحث نما و منظر شهری و همچنین ساماندهی نمای ایرانی - اسلامی حرفی برای ارائه داشته باشیم، همچنین پیش بینی شده در بحث اجرای نما نیز مباحث جدید و اقدامات روز دنیا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران افزود: براین اساس مقرر شد تا در مباحث اجرای نما به روش های نوین و تکنولوژی روز نیز اهتمام صورت گیرد و گروه های دخیل در اجرا نما را نیز درگیر کنیم.

وی افزود: توجه به فنون جدید طراحی اجرای نما در دنیا همچون اتصالات مصالح ساختمانی، صرفه جویی در انرژی، ایمنی و هم چنین کاهش هزینه در بحث "مهندسی طراحی و اجرا نما" صورت خواهد گرفت.

صادق زاده تاکید کرد: به منظور استفاده از تجربیات و روش های جدید روز دنیا از دو گروه آلمانی (گروه معماری شوبان و پیردمان) که تجربه های جدید در این زمینه دارند دعوت بعمل آمد تا در پنجمین گردهمایی نما و منظر شهری مهندسی اجرای نوین نما حضور یافته و ارایه گزارش کنند.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران همچنین خبر از رونمایی از سامانه ثبت اطلاعات بناهای ارزشمند شهر تهران تحت عنوان سامانه «ثابا» خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه مردم می توانند در بحث حفظ و ثبت بافت های دارای ارزش تاریخی و معماری با شهرداری تهران مشارکت فعال داشته باشند.

وی افزود: این گردهمایی در ۲۰ اردیبهشت 96 در تالار فرخی یزدی باغ موزه قصر و با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه های معماری و شهرسازی و با سخنرانی مهندس پژمان پشمچی زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار می شود.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران ارائه گزارش اقدامات در حوزه ساماندهی نما، مباحث معماری اسلامی، نما در معماری اسلامی، مروری بر معماری روز اروپا، مهندسی نما و معرفی تکنولوژی روز دنیا، ایمن سازی و ایمنی در کاربرد شیشه در نما، جایگاه نما در مدیریت و مقرارت شهری را از جمله مباحث اصلی پنجمین گردهمای نما و منظره شهری بیان کرد.