درخواست ابتکار از سازمان ملل برای حمایت از درختکاری در فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، معصومه ابتکار در نامه ای به اریک سولهایم رئیس محیط زیست ملل متحد با اشاره به اطلاعیه سفارت فلسطین در تهران مبنی بر حفاظت از طبیعت برای اجرای پروژه کاشت یک میلیون درخت در فلسطین، ضمن اعلام حمایت معنوی جمهوری اسلامی ایران از این اقدام، خواستار حمایت برنامه محیط زیست ملل متحد از این پروژه شد.

وی در این نامه و خطاب به سولهایم نوشت: همانگونه که مستحضرید قریب به هفتاد سال است که زندگی اجتماعی و طبیعی مردم سرزمین های اشغالی فلسطین تحت تاثیر جنگ و ناآرامی های تحمیلی رژیم اشغالگر اسرائیل قرار گرفته است و در این میان محیط زیست طبیعی و انسانی این کشور به شدت دچار تخریب و آسیب دیده است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: بی شک سلامت انسانی و محیط زیست تاثیر بسیاری بر رفاه عمومی مردم کشورها داشته و در این راستا تلاش و حمایت سازمان های بین المللی در کاهش مخاطرات ناشی از جنگ بر سلامت و محیط زیست دارای سهم بسزایی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نامه بیان کرد: سفارت دولت فلسطین در تهران طی اطلاعیه ای، از هدف گروه عربی حفاظت از طبیعت (Arab Group for the Protection f Nature - APN) در اجرای پروژه کاشت یکی میلیون درخت در فلسطین خبر داده است. این گروه اذعان داشته که علیرغم حذف ۳ میلیون درخت توسط اسرائیل، تا کنون ۲ میلیون درخت در فلسطین کاشته و در ادامه مسیر حمایت بین المللی را طلب می نماید.

ابتکار در پایان نامه ضمن اعلام حمایت معنوی جمهوری اسلامی ایران از این اقدام گروه عربی حفاظت از طبیعت در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بشری و اعلام مراتب فوق به برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد به عنوان عالی ترین مرجه جهانی محیط زیست، ابراز امید واری کرده است متناسب با وظایف این نهاد بین المللی، حمایت متناسب و شایان از فعالیت فوق صورت پذیرد.