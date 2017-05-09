۱۰ هزار نفر عضو جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد مرتضوی بعدازظهر سه شنبه در همایش تجلیل از خدمات داوطلبان جوانان و امدادگران جمعیت هلال احمر استان اظهار داشت: در حال حاضر در چهارمحال و بختیاری ۱۸۶ کانون وجود دارد که اولویت و هدف اصلی این کانون ها آموزش افراد هستند.

وی گفت: در جمعیت هلال احمر سطح استان ۱۰ هزار نفر عضویت فعال و ۴۰ هزار نفر عضویت عادی دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در این استان تعداد نه پایگاه ثابت، چهار پایگاه کوهستانی و یک پایگاه موقت وجود دارد که پایگاه موقت در فصل تابستان به هشت پایگاه افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: جمعیت هلال احمر در چهارمحال و بختیاری دارای هفت شعبه است.