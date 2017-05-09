به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیر عامل شرکت پتروشیمی مرجان در خصوص پذیرفته شدگان آزمون این شرکت اظهار کرد: از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری پذیرفته شدگان این آزمون استخدامی در این واحد دعوت به کار می‌شوند.

وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی برای نیروهای پذیرفته شده تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و بعد از فراخوان پذیرفته شدگان، دوره آموزشی به جای ماهشهر در شهرستان عسلویه و در پتروشیمی‌های مشابه مانند زاگرس و مبین برگزار خواهد شد.

نادری ضمن تاکید بر حقوق جوانان شهرستان در اشتغال پایدار، عنوان کرد: تعامل خوب مسئولان شهرستان، شرکت‌های مستقر و جامعه محلی در رفع نیازها و مشکلات شهرستان موثر بوده است که امیدواریم این رویه همچنان ادامه داشته باشد.

فرماندار عسلویه گفت: شرکت‌کنندگان بی‌شماری برای استخدام در این پتروشیمی در آزمون شرکت کرده‌اند که در نهایت با پیگیری مستمر و تعامل خوب، به کارگیری جوانان شهرستان میسر شده و امروز خانواده‌های این جوانان از این اتفاق خوشحال هستند.