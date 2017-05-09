۱۰۰۰ نفر در مسابقات سراسری قرآن کریم شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجتبی محمدی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: ثبت نام مسابقات قرآن کریم در سال جاری از بهمن ماه سال گذشته شروع و تا روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری در سطح استان ادامه داشت که ۷۰۰ نفر در بخش شفاهی و ۳۰۰ نفر نیز در بخش کتبی ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به آغاز برگزاری مرحله شهرستانی مسابقات قرآنی، گفت: این مسابقات امروز ۱۹ اردیبهشت در شهرستان بروجن برگزار و همچنین در روزهای ۲۴ و ۲۷ و ۲۸ ماه جاری به ترتیب در شهرستان های شهرکرد و لردگان برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سهمیه استان در طرح تربیت حافظان پنج هزار نفر است.

وی بیان کرد: در طرح تربیت مربی ۲۰۰ نفر از کسانی که حافظ ۱۰ جز قرآن کریم باشند برای دریافت گواهی مربیگری طرح تربیت حافظین به قم برای شرکت در دوره های آموزشی اعزام می‌شوند.

محمدی افزود: سال گذشته در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ۵۰۰ نفر در رشته های شفاهی و ۳۰۰ نفر نیز در رشته های کتبی شرکت کردند.