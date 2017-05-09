برای بهبود رابطه آمریکا و روسیه باید تنشهای قبلی از بین برود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راسیسکایا، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با «توماس شانون» معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت برای عادی سازی رابطه مسکو و واشنگتن باید مسائل تنش زایی که در زمان «باراک اوباما» رئیس جمهور قبلی ایالات متحده آمریکا ایجاد شده بود از میان برداشته شود.

ریابکوف گفت: با طرف آمریکایی بحث مفصلی درخصوص مسائل مختلف همکاری های دو کشور داشتیم. ما معتقدیم که برای عادی سازی رابطه بین روسیه و آمریکا باید تمام موارد تحریک آمیز و تنش زایی که در زمان کابینه ریاست جمهوری قبلی آمریکا وجود داشت باید از بین برود چرا که وجود آن ها تمام بحث های دیپلماتیک ما را نقض می کند.

وی افزود: یکی از مسائلی که باعث ایجاد تنش بین روسیه و آمریکا است همین مسئله تحریم مسکو توسط واشنگتن است و برای عادی سازی روابط باید آمریکا از اعمال دوباره تحریم، خودداری کند.

ریابکوف همچنین این مسئله را نیز مطرح کرد که روسیه آماده دیدار با آمریکا در سطوح بالا و حضور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا است.

گفتنی است که در پایان دسامبر آمریکا ۳۵ دیپلمات روس را از این کشور اخراج کرد، که این امر باعث خدشه دار شدن رابطه دیپلماتیک مسکو و واشنگتن شد.