دو محموله کالای قاچاق در شهرستان های اراک و دلیجان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی از شناسایی و توقیف محموله کولر گازی قاچاق در عملیات ماموران پلیس آگاهی استان در شهر اراک خبر داد.

سید نورالدین حسینی گفت: در ادامه روند مبارزه همه جانبه با معضل قاچاق کالا ماموران پلیس آگاهی انتظامی استان یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق را در یکی از محورهای اطراف اراک شناسایی و توقیف کردند.

وی با اشاره به کشف ۳۹ دستگاه کولر گازی و ۹۴ عدد فن کولر قاچاق در بازرسی از کامیون توقیفی، خاطر نشان کرد: ارزش محموله یک میلیارد ریال برآورد و راننده که اهل و ساکن یکی از شهرهای جنوبی است در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

محموله گردوهای قاچاق در دلیجان توقیف شد

در عملیات ماموران انتظامی دلیجان یک محموله حامل گردو و مغز گردوی قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال کشف شد.

علی هاشمی، فرمانده انتظامی دلیجان در این باره گفت: در ادامه روند مبارزه با معضل قاچاق کالا، ماموران انتظامی دلیجان حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه وانت حامل کالای قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: در اقدام غافلگیرانه پلیس خودرو متوقف و پس از بازرسی از آن ۵۴۰ کیلوگرم مغز گردو و یک‌تن و ۲۷۴ کیلوگرم گردوی قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال کشف شد.

هاشمب با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.