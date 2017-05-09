دمای هوای شهرکرد کاهش یافت

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوای شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: دمای هوای شهرکرد به دو درجه سانتی گراد رسیده است.

وی عنوان کرد: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر ادامه فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت امروز سه شنبه است که این سامانه بارشی رگبار و رعدوبرق، بارش تگرگ در مناطق مستعد و گاهی وزش باد شدید را در سطح استان موجب خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در بعدازظهر چهارشنبه افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات غرب استان انتظار می رود.