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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

دمای هوای شهرکرد کاهش یافت

دمای هوای شهرکرد کاهش یافت

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: دمای هوای شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری کاهش یافت.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوای شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: دمای هوای شهرکرد به دو درجه سانتی گراد رسیده است.

وی عنوان کرد: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر ادامه فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت امروز سه شنبه است که این سامانه بارشی رگبار و رعدوبرق، بارش تگرگ در مناطق مستعد و گاهی وزش باد شدید را در سطح استان موجب خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:  در بعدازظهر چهارشنبه افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات غرب استان انتظار می رود.

کد مطلب 3974642

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