۱۹۷ شعبه اخذ رای در شهرستان رفسنجان پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر سه شنبه در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان رفسنجان در سال ۹۶ با اشاره به شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، اظهار داشت: انتظار این است که در راستای اجرایی ‌شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال گام‌های بزرگی بر داریم.

وی بیان کرد: ۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت ماه هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) را داریم که بخش عمده ای از امنیت و آسایش و آرامش در کشور مدیون تلاش و زحمات دستگاههای اطلاعاتی کشور است.

وی شوراهای اسلامی را از برکات نظام و شکل گیری آنان را بر مبنای تحقق اهداف نظام برشمرد و افزود: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر را پشت سر گذاشتیم. کارگران قشر زحمتکشی هستند و اگر فرهنگ کار و تلاش در جامعه ای جاری نباشد، آن جامعه رو به توسعه نخواهد بود.

ملانوری هفته معلم و هلال احمر را نیز گرامی داشت و در ادامه گفت: روز ۲۹ اردیبهشت ماه دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را پیش رو داریم که انتخاباتی مهم و سرنوشت‌ساز هستند. تأکید رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در انتخابات بر این اساس است که نظام ما بر پایه حضور مردم شکل گرفته است.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه حضور باشکوه در انتخابات به معنای این است که به آرمانهای انقلاب پایبند هستیم، تصریح کرد: لبیک به دعوت مقام معظم رهبری و انقلاب، تجدید بیعت با روح بلند امام راحل (ره) و خشنودی جامعه ایثارگری از دیگر نکات مهم این حضور است.

وی گفت: حضور باشکوه مردم هنگامی رقم می‌خورد که مردم به ما و رفتارمان و همچنین رفتار سیاسیون، کاندیداها و طرفدارانشان اعتماد کنند. انگیزه و اعتماد به نظام سبب حضور مردم پای صندوق‌های رأی می‌شود و این انگیزه نباید از بین برود.

ملانوری ادامه داد: انتخابات فرآیند اجرایی و اداری دارد که فرآیند انتخابات تاکنون طی شده و روز برگزاری انتخابات مهم و حساس است، بر اساس قانون، عقل و عرف همه امکاناتی که در اختیار دستگاههای دولتی است، باید در خدمت سلامت و امنیت انتخابات قرار گیرد.

امکانات دولتی له یا علیه کاندیدایی استفاده نشود

وی در همین زمینه تأکید کرد: نباید امکانات دولتی له یا علیه کاندیدایی استفاده و در زمان اداری و جلسه‌های دولتی طرفداری از گروه یا کاندیدای خاصی شود و شائبه ایجاد کرد.

ملانوری ادامه داد: ما به عنوان مجریان انتخابات، هیئت های اجرایی و نظارت و ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی با اعتقاد بر رعایت قانون و اصل بی‌طرفی این امر مهم را پیش می‌بریم و فضای انتخاباتی در شهرستان هم باید براساس قانون پرشور و حرارت ایجاد شود.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان رفسنجان در ادامه اظهار داشت: در انتخابات امسال ۱۹۷ شعبه اخذ رای در شهرستان رفسنجان وجود دارد که از این تعداد ۱۵۲ شعبه در بخش مرکزی و مابقی در بخش های کشکوئیه، نوق و فردوس هستند.

ملانوری ادامه داد: تعداد ۸۷ شعبه اخذ رای مربوط به شهر رفسنجان است و انتخابات شورای شهر رفسنجان به صورت تمام مکانیزه و انتخابات ریاست جمهوری به صورت تعرفه ای و کاغذی انجام می شود. ضمن اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در چهار شهر و روستاهای شهرستان تعرفه ای و کاغذی انجام می‌شود.

فرماندار رفسنجان به مسائل اقتصادی و توسعه‌ای شهرستان پرداخت و گفت: طرح احیاگران آبادی کامل شده و به دستور استاندار، در کل استان تعمیم داده می شود. همچنین معین های محلی برای شهرستان انتخاب کرده ایم که دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان معین منطقه راویز، دانشگاه ولی عصر (عج) به عنوان معین منطقه خنامان و شرکت فلزات غیرآهنی به عنوان معین چهار روستای سرچشمه معرفی شده اند.

بهره برداری از پروژه فروکروم با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی

ملانوری از تدوین سند اشتغال و توسعه دهستان های شهرستان خبر داد و گفت: در بحث های توسعه ای و اشتغال در سه سال گذشته در شهرستان رفسنجان اتفاقات خوبی افتاده است و در نیمه اول امسال شاهد بهره‌برداری از طرح‌های بزرگی از جمله فروکروم با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان هستیم.

فرماندار رفسنجان خبر داد: با اعتماد و انگیزه‌ای که در سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شده شرکتی به عنوان شرکت مشترک ایران و چین در ایران تأسیس شده است و سرمایه‌گذاران بزرگ چین فقط در رفسنجان سرمایه گذاری خواهند کرد.

ملانوری با تأکید بر اینکه سرعت بالایی در سرمایه گذاری و توسعه شهرستان در حال انجام است، تصریح کرد: یکی دیگر از پروژه هایی که روند احداث آن آغاز شده، پروژه آلومینیم پارس هنزاء با بیش از سه هزار نفر اشتغالزایی و سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است.

وی با اشاره به ظرفیت بزرگ مجتمع مس سرچشمه در شهرستان رفسنجان، بیان کرد: انتظار می‌رود، سهم اشتغال رفسنجانی‌ها بیشتر شود و باید در پروژه‌های پیمانکاری و سایر پروژه‌ها نیروی انسانی بومی مد نظر قرار گیرد.

ملانوری ابراز داشت: هر صنعتی آلایندگی دارد و صنعت مس هم آلایندگی بالایی دارد و توجه به رفع آلایندگی‌ها امری ضروری است و برای آن اقدامات خوبی انجام شده اما با توجه به اینکه این آلایندگی متوجه شهرستان رفسنجان بوده، محیط‌ زیست، سلامت مردم و ... را تحت ‌تأثیر گذاشته است، بنابراین مس باید در بخش کمک به زیرساخت‌های این شهرستان کمک بیشتری کند.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: در ازای سدی که توسط مس سرچشمه ایجاد شده است، باید خدمت دیگری از سوی مس به منطقه ما شود یا حق آبه بدهد یا شبکه فاضلاب شهری رفسنجان را مس اجرا کند که انتظار می‌رود، این امر مورد توجه مدیران مس قرار گیرد.

ملانوری با اشاره به عدم بهره برداری از ورزشگاه صنعت مس در رفسنجان، تصریح کرد: ورزشکاران ما انتظار دارند با توجه به این ظرفیت ورزشی یک ورزشگاه در خور شأن‌ خود داشته باشند و ضرورت دارد، فضای اصلی ورزشگاه تکمیل شود.

وی با اشاره به کمک‌های مس به مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان، یادآور شد: این کمک‌ها بین برخی مدارس، مساجد، پایگاه‌های بسیج، نیازمندان و ... توزیع شده و این میزان از اعتبارات در شهرستانی مانند رفسنجان ناچیز بوده که می طلبد این کمکها بیشتر شود.

فرماندار رفسنجان همچنین با اشاره به اینکه دهستان راویز در پایین دست خاتون آباد قرار دارد، بیان کرد: این دهستان بر اثر خشکسالی مشکلات زیادی دارد، راه‌های این منطقه خراب و فرسوده است، همچنین آلایندگی‌ها از محل خاتون‌آباد شامل این منطقه می‌شود که هیچ حق آلایندگی از خاتون‌آباد به این منطقه نمی‌رسد.