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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۱۲

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

۴۴ خودرو قاچاقچیان مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری توقیف شد

۴۴ خودرو قاچاقچیان مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری توقیف شد

شهرکرد- فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۴ خودرو قاچاقچیان مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته توقیف شد.

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۴خودرو قاچاقچیان مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته توقیف شد، اظهار داشت: تلاش های بسیاری در سال گذشته توسط نیروهای انتظامی استان برای مبارزه با مواد مخدر انجام شد.

وی عنوان کرد: بیش از سه هزار و ۴۰۰ متهم مواد مخدر در سال گذشته در این استان دستگیر شده است.

وی اظهار داشت: بیشتر دستگیرشدگان  و متهمان مواد مخدر در این استان بومی هستند.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سال گذشته ۳۶ باند مواد مخدر در این استان منهدم شد.

کد مطلب 3974646

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