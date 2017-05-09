۴۴ خودرو قاچاقچیان مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری توقیف شد

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۴خودرو قاچاقچیان مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته توقیف شد، اظهار داشت: تلاش های بسیاری در سال گذشته توسط نیروهای انتظامی استان برای مبارزه با مواد مخدر انجام شد.

وی عنوان کرد: بیش از سه هزار و ۴۰۰ متهم مواد مخدر در سال گذشته در این استان دستگیر شده است.

وی اظهار داشت: بیشتر دستگیرشدگان و متهمان مواد مخدر در این استان بومی هستند.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سال گذشته ۳۶ باند مواد مخدر در این استان منهدم شد.