  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۴۲

در دیدار با امیر کویت؛

اردوغان: روابطمان را با کشورهای حاشیه خلیج فارس گسترش می‌دهیم

اردوغان: روابطمان را با کشورهای حاشیه خلیج فارس گسترش می‌دهیم

رئیس جمهور ترکیه امروز وارد کویت شد و با امیر این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دوغان ترکیه، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز وارد کویت شد و با «شیخ صباح الاحمد جابرالاصباح» امیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که به دعوت احمد جابر صباح امیر کویت به این کشور سفر کرده است، در مراسم افتتاحیه فرودگاه جدید بین اللملی کویت طی سخنانی با تأکید بر اهمیت گسترش روابط سیاسی و اقصادی میان  دو کشور گفت: ما آماده همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس در عالی ترین سطوح هستیم.

وی همچنین گفت: تلاش می کنیم که روابط اقتصادی خود را با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گسترش دهیم.

اردوغان افزود: در سال ۲۰۱۶ میلادی حجم همکاری های اقتصادی ما با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به میزان ۱۷.۵ میلیارد دلار رسید که این از اهمیت خاصی برخوردار است. اما با توجه ظرفیت های موجود این رقم کافی نیست و باید افزایش یابد.

کویت امتیاز توسعه فرودگاه بین المللی خود به ارزش ۴.۳ میلیارد دلار را به شرکت های ترک واگذار می کند.

گفتنی است، ترکیه همچنین در حال مذاکره با کویت و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای امضا قرارداد ایجاد منطقه آزاد تجاری است.

کد مطلب 3974669
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار