کشف ۱۱۲کیلوگرم تریاک در بار سیب زمینی/ تحقیقات از متهم ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا بستو گفت: در بررسی و تحقیقات انجام شده از سوی مأمورین انتظامی کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی تهران بزرگ، مشخص شد یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر به نام حامد قصد دارد مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را با کامیون حمل بار میوه به تهران حمل کند.

بلافاصله نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار گرفت و پیرو آن دستور بازداشت متهم و بازرسی از کامیون مشکوک صادر شد. با اعلام دستور ویژه برای تعقیب و بازرسی خودروی مشکوک عوامل کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی به میدان تره بار مرکزی اعزام شدند. کامیون مشکوک که حاوی سیب زمینی بود از سوی مأموران پلیس شناسایی شد و مالک آن برای بازجویی‌های فنی به کلانتری منتقل شد.

بستو ادامه داد: مأمورین انتظامی با حضور صاحب بار، کامیون را بازرسی کردند و مقدار ۱۱۲٫۲۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که در ۱۸ بسته در داخل لوله‌های پلاستیکی به صورت ماهرانه‌ای در لابه‌لای جعبه‌های سیب زمینی جاسازی شده بود؛ کشف و ضبط شد.

وی گفت: ضمن توقیف کامیون، پرونده متهم تکمیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.