خانه جوانان اردبیل آغاز به کارکرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل بعدازظهر سهشنبه در مراسم افتتاح این مجموعه تصریح کرد: خانه جوانان با هدف ایجاد زمینه فعالیت سازمانهای مردمنهاد، برگزاری کارگاههای آموزشی و ایجاد زمینه فعالیت فرهنگی برای جوانان به بهرهبرداری رسیده است.
ایوب بهتاج تأکید کرد: این مجموعه شامل ۱۷ اتاق کار برای سازمانهای مردمنهاد، اتاق مشاوره، اتاق تفریح و سرگرمی ورزشی، کافه کتاب و هنر، کلاسهای آموزشی و سالن اجتماعات است.
وی به فعالیت ۳۸ سازمان مردمنهاد مرتبط با اداره ورزش اشاره کرد و گفت: پیش از این سازمانهای مردمنهاد محلی برای فعالیت نداشتند که میتوانند در خانه جوان مشغول به کار شوند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به برنامهریزی جهت رشد کمی سازمانهای مردمنهاد افزود: مجوز ۲۳ سازمان نیز در دست بررسی است.
بهتاج تأکید کرد: به مانند سال گذشته در سال جاری برگزاری کارگاههای آموزشی برای اشتغال و ازدواج جوانان برنامهریزی شده است.
نظر شما