مبارزه با آفت سن گندم در مزارع آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله فتح الله زاده ظهر سه شنبه در گردهمایی مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستانهای آذربایجان غربی با بیان اینکه در سال گذشته در سطح ۷۷ هزار هکتار از اراضی زراعی استان مبارزه با سن غلات انجام شد افزود: کشاورزان در اسرع وقت، نسبت به مبارزه علیه این آفت و سم‌پاشی گندم‌زارهای خود اقدام کنند چراکه در صورت توجه به اطلاعیهها و توصیه‌های پیش آگاهی کارشناسان و مبارزه شیمیایی با پوره سن گندم، خسارت‌های کمتری به مزارع وارد می‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته در سطح ۵۰۵ هکتار از اراضی استان مبارزه با آفت ملخ داشتیم که در سال ۹۶ نیز تاکنون این عملیات در سطح ۳۰۰ هکتار ازاراضی زراعی استان اجرا شده است.

عبدالله زاده با بیان اینکه عملیات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز نیز در سال گذشته در سطح ۲۳۷ هزار هکتار ازاراضی باغی و زراعی استان انجام شد، گفت: کشاورزان باید مبارزه به موقع با علفهای هرز در مزارع را جدی بگیرند چرا که درافزایش عملکرد و میزان بهره وری تولید موثر است.

وی اضافه کرد: با اقدام به موقع برای مبارزه با علفهای هرز ۱.۵ میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده که از این طریق می توان نزدیک به یک میلیون تن گندم تولید کرد و استفاده از بذور اصلاح شده نیز ۲۵ تا ۳۰ درصد در افزایش عملکرد تولید موثر است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۶ تا کنون در سطح ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان عملیات مبارزه شیمیایی با علف های شده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که در حدود ۱۸۰ هزار هکتار بود، ضروری است کشاورزان در اسرع وقت برای افزایش عملکرد تولیدات خود اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: در سال زراعی گذشته توسط پنج شرکت تولید و فرآوری بذر در استان نزدیک به ۲۰ هزار تن بذر اصلاح شده تولید شد که امسال درکشت حدود ۲۵ درصد از مزارع دیم و ۳۵ درصد از اراضی آبی استان از بذور اصلاح شده استفاده شده است.

عبدالله زاده با تاکید بر ضرورت ارتقای مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان گفت: ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان در سال ۹۵ از ۱.۴۱ به ۱.۴۶ اسب بخار در هر هکتار ارتقا یافته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تاکید کرد: در حال حاضر ۴۳ هزار و ۳۷۲ دستگاه انواع تراکتور باغی و زراعی، ۱۲۲ هزار و ۱۶۰ دستگاه انواع ادوات دنباله بند و ۸۶۰ دستگاه کمباین در سطح استان وجود دارد که به طور میانگین برای هر دستگاه تراکتور، ۲.۸ دهم انواع ادوات دنباله بند موجود است.